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訂保險套外送「晚8分鐘送達」　她懷孕怒告外送員…求償13萬

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▲大雷雨,躲雨,午後雷震雨,騎車篇。（圖／記者林世文攝）

▲訂保險套外送「晚8分鐘送達」，她懷孕怒告外送員…求償13萬。（圖／ETtoday資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

江蘇省徐州市日前傳出一起非常特殊的索賠案件。當地一名蘇姓女子日前在家中與男友親熱時，發現家中已經沒有保險套了，於是透過外送平台叫了一份保險套，不料外送員因故遲到8分鐘，她忍不住先與男友上床High一次，事後卻發現自己竟然懷孕了，氣得向外送員索賠3萬元人民幣（約13萬元新台幣）。

根據《鳳凰網》報導，蘇女（化名）日前在家與男友親熱，2人準備上床時卻發現，家裡的保險套已經用光了，她就透過外送平台訂了一份保險套，原本預計20分鐘後就會送達，她便趁空檔與男友洗一場鴛鴦浴，不過當2人洗完出來後卻發現，訂單顯示外送員因為天氣因素可能會超時。

▲▼保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘇女認為，只要保險套準時送達，自己就不會懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而此時情侶倆早就忍不住慾火，決定直接上床High一次，結束後才收到外送員送來的保險套，比原本預定的時間遲了8分鐘。不料蘇女1個月後發現自己懷孕了，這才想起那一次沒有採取安全措施的性行為。

蘇女氣得向當時的外送員提出申訴，「如果（保險套）能準時送達，就不可能發生這樣的事」，甚至以自己正在事業起飛階段，要求外送員賠償3萬元人民幣，包含誤工、營養及醫療等費用。

對此，當事外送員表示，超時配送的部份，外送平台已經補償，至於蘇女提出的賠償部分，「我理都不想理她」、「難道是我讓她懷孕的嗎」。

▲▼訂保險套外送「晚8分鐘送達」　她懷孕怒告外送員…求償13萬。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應相當熱烈。（圖／翻攝自微博）

消息也引發微博網友熱烈討論，有人認為女子牽拖責任的行為相當誇張，也有網友歪樓討論他們一次只要8分鐘，甚至有人質疑事件的真實性，「實在太誇張了，真的有人會這樣責怪別人嗎」

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