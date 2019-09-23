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花蓮28歲男「上山採藥」失聯13天　消防隊上山搜救「找到吉普車」

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記者柯振中、蕭可正／花蓮報導

花蓮一名28歲的陳姓男子日前疑似為了上馬遠山採藥，獨自駕駛吉普車出門，隨後與家人失去聯繫，截至目前已13天；由於家人找不到陳男，只能通報消防隊尋求協助。花蓮縣消防局得知消息，立刻組成搜救隊，動用約151人力上山尋找，但只尋獲陳男駕駛的車輛，沒有找到人，目前已暫停搜救工作，等待後續線索出現。

▲▼花蓮28歲男上山採藥失聯。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮28歲男上山採藥失聯。（圖／記者蕭可正翻攝）

花蓮縣消防局說明，15日接獲陳男家屬報案後，本局立刻組成搜救隊，上山搜尋陳男的行蹤，範圍包括車輛停放點周圍、可疑事證周圍、稜線、陡峭處、登山步道等可疑地點，但目前為止還是沒找到確切線索。

▼消防局組成搜救小組，上山搜索陳男的行蹤。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮28歲男上馬遠山失蹤。（圖／記者蕭可正翻攝）

消防局說明，截至22日，本局已派出人員搜索8天，但當地地形為原始山林，僅有部分登山到有綁布條標示，其他多為「獸徑」，且15日到20日早上多是晴天，下午卻開始起霧，21、22日也都有下雨，搜索難度提高，因此目前取得家屬同意，暫停搜救工作，等待後續線索出現。

此外，根據《聯合新聞網》報導，花蓮縣消防局瑞穗分隊分隊長楊緯立指出，陳男患有痛風病史，10日駕駛吉普車出門後就沒有再回家；家人等了5天，15日下午向消防局表示，陳男疑似上山採藥，隨後就失去聯繫。

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▼消防局組成搜救小組，上山搜索陳男的行蹤。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮28歲男上馬遠山失蹤。（圖／記者蕭可正翻攝）

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