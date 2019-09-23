反擊永豐金指控不實　張晋源：「司法迫害是對揭弊者最殘忍的報復」

▲永豐金今日對銀行前總經理張晋源提告。（圖／記者湯興漢攝）

永豐金今（23）日宣布，美國子行遠東銀行（FENB）疑遭到賤賣，對當時的永豐銀總經理張晋源提告「背信罪」，張晋源今日以「司法是對揭弊者最殘忍的報復」來回應永豐的提告。

張晋源回應，FENB股權出售案於2016年宣布時，永豐金股價因此上漲，交割後永豐銀的信評也因此提高，這宗在當時被視認為成功的交易案，如今卻變成「弊案」，如此顛倒黑白的指控就是為了對他揭發金融弊案的報復。針對永豐金控的指控，張晋源有五點回應：

一、 FENB的財報是經董事會審議通過，財務資訊均充分揭露，金控跟銀行的董事對財務業務狀況都非常熟悉，所謂隱匿資訊的指控完全不實。

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二、 FENB的出售案是採取包裹式競標，買家不會對個別資產分別出價，對於永豐提出背離市場基本常識的指控，令人相當錯愕。

三、 出售FENB的董事會是由當時金控董事長何壽川與銀行董事長游國治召集。由於雙方都是股票上市公司，為了避免公告時間的落差影響市場交易，由雙方投行協商建議日期，當時未有颱風的訊息；當出現颱風訊息之後，董事長何壽川仍拍板在7/8星期五召開。

四、 雖然何壽川沒有親自出席董事會，但他當天持續關心董事會的審議進度，並要求董事會成員支持此交易案。

五、 為求保密，永豐在許多併購交易當中有使用非公用之帳號進行聯繫，包括何壽川董事長的主任秘書在內，專案透過非公用之帳號聯繫是行之多年的做法，永豐高層對此應該非常清楚。

▼永豐銀前總經理張晉源認為，永豐對他的提告是報復他揭弊。（圖／本報資料照）