對台直航十周年　浙江大麥嶼港推兩岸「黃金水道」

▲中遠之星「浙江台州玉環-台灣基隆」航線客貨輪，從台灣基隆港出發後，於浙江省台州玉環市大麥嶼港停靠。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／浙江報導

「浙江台州玉環市—台灣基隆」海運航線今年屆滿十周年，日前於大麥嶼港口岸舉辦周年慶專題活動，其中為對接大陸中央「一帶一路」戰略推進，把兩岸經貿文化交流也納入其中，玉環市指出，將強化該海峽兩岸「黃金水道」打造，進一步擴大開放。

▲浙台海上直航十週年暨港航合作推進會於9月21日舉辦。（圖／取自大會網站）

往返於玉環大麥嶼港、基隆港的直航船班自2009年9月開航，客貨輪「中遠之星」2010年投入營運，以「夕發朝至」的模式，每週六晚從大麥嶼港出發，次日早晨到達台灣基隆港，下週週五再從基隆返回，乘客只要睡一覺就能到大陸。

今年5月26日，該兩岸航線乘客正式突破20萬人次，於貨物貿易方面，主要以浙江周邊地區的台商、陸企電子廠「中間財」貿易為主，近年消費性商品也迅速增長，有台商更成立「台寶我家」的台灣商品體驗館，以大麥嶼港口岸為起點，推廣台灣啤酒、大同電鍋、阿里山茶葉、沙茶醬、餅乾、鳳梨酥等台灣商品。

▲海峽兩岸（玉環）商品交易物流中心今年1月26日，掛牌成立「台寶我家」台灣商品體驗館，目前已經營4個多月，致力推銷台灣特色產品。（圖／記者陳政錄攝）

而為增進兩岸經貿文化交流，玉環市委書記吳才平表示，玉環緊抓「一帶一路」、「開放強省」的戰略，致力打造「一帶一路」海峽兩岸「黃金水道」，透過擴大兩岸經濟文化交流合作，不斷熱絡兩岸商旅人員往來。他說，去年大麥嶼港貨櫃吞吐量首次突破15萬標準箱，在積極建設下，2020年預計突破50萬箱，將成為聯結台灣、接軌海西、輻射長三角的前沿門戶。

▲玉環市委書記吳才平。（圖／取自大會網站）

在該十周年專題活動上，兩岸企業還簽訂了4個合作協議和1個合作意向書，分別是玉環市政府和中遠海運廈門有限公司，簽訂全面戰略合作協議；平潭兩岸海外公共倉儲有限公司與浙台（玉環）經貿合作區，簽訂物流合作框架協議。

新北市觀光旅遊推廣協會與玉環市旅遊集團有限公司，簽訂旅遊合作協議；展茂運通股份有限公司與浙江大麥嶼港口開發建設有限公司，簽訂貨運合作協議；台灣明晟實業有限公司與玉環普天單向器有限公司，簽訂半導體芯片研發合作意向書。

▼浙江省玉環市大麥嶼口岸。（圖／記者陳政錄攝）