影／鋼琴正妹「Ru味春捲」演奏三井壽主題曲　網友點閱淚崩：教練我想打籃球

▲「Ru味春捲」演奏三井壽的主題曲《直到世界的盡頭》讓許多網友淚崩。（圖／取自Ru味春捲 - Ru’s Piano粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

神秘鋼琴正妹「Ru味春捲」因為在經常在youtube上演奏動漫歌曲，加上在影片中鮮少正面入鏡，只露出一雙美腿充滿了神秘感在網路上爆紅，她近日演奏的新作品，是6、7、8年級生的經典動漫《灌籃高手》中的片尾曲，也被認為是三井壽主題曲的《直到世界的盡頭》，她的演奏更讓許多網友感動留言表示，「教練，我想打籃球」。

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《直到世界的盡頭》（世界が終るまでは）是日本知名樂團WANDS的歌曲，歌詞的意境是描述男人孤獨的心境，與男人間心照不宣的友情，也被認為是屬於《灌籃高手》當中最滄桑的角色三井壽的主題曲。但是這首歌曲經由「Ru味春捲」的演奏，卻依舊讓網友感到十分感動，上線6天已有10萬人點閱。

網友聽完「Ru味春捲」的演奏後表示「感謝Cover，致敬永不放棄的男人」、「教練，我想打籃球......當初不知多少人被三井壽這段故事給感動到，自己現在聽反而比以前看動畫時更有想哭的感覺！」、「謝謝你彈出了我的青春」、「讓我想起與好友一起打籃球的時光」、「結尾哭爆」、「尤其是從琴音也能感受到前面綿綿的思緒延續到後面的澎湃的熱血，對夢想的熱情追求，真是又喚起少時夢阿~~請接受我的大拇指」、「我喜歡這首歌已經喜歡有20年了，喜歡到不會講日語都會唱整首了，雞皮疙瘩掉滿地啊，好聽」。

▲Ru味春捲表示，籃球跟音樂在某些心理層面上很相似，都是需要不斷的磨練才有可能會有所成就，而如何堅持下去卻是最艱難的過程。（圖／取自Ru味春捲 - Ru’s Piano粉絲專頁）



身為一位女性，卻能夠把這首描述男人間友情的歌曲，演奏得如此感動，「Ru味春捲」接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，她在演奏時腦海中都是三井壽與安西教練的畫面，「籃球跟音樂在某些心理層面上很相似，都是需要不斷的磨練才有可能會有所成就，而如何堅持下去卻是最艱難的過程」。

「Ru味春捲」說，她在學琴的過程中也遭遇過瓶頸瀕臨放棄，雖然不至於有像三井壽那麼滄桑的故事，但小時候也曾發生過練琴練到崩潰大哭，讓爸媽傻眼的情況，「不過每次在放棄邊緣時，心中都會有個聲音告訴自己不能輕易被擊敗，就會振作爬回琴椅上繼續努力。」

▲Ru味春捲表示，動讓她更正向的面對難題。（圖／取自Ru味春捲 - Ru’s Piano粉絲專頁）



被問到是否受到動漫的劇情啟發，讓自己能夠堅持。「Ru味春捲」表示，小時候還很難體會那些含義，「現在回想起來，感覺動漫比較像是讓我更正向的面對難題」像是最近複習《獵人》、《火影忍者》小時候看沒有那麼深刻的共鳴，現在都會有不同的體悟，或者最近追的新番《鬼滅之刃》，主角常常告訴自己「冷靜，我要想辦法」，當她在練琴遇到困難時，也會常常這樣告訴自己。

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