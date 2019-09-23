警大校友總會理監事改選　仰德集團總顧問何煖軒連任會長

▲仰德集團總顧問何煖軒。（資料照／記者林敬旻攝）



記者王致凱／綜合報導

中央警察大學近日舉行第6屆理監事選舉，現任仰德集團總顧問何煖軒、第5屆會長何煖軒順利連任會長，警大校長黎文明則獲選為監事會召集人。此外，理監事會議也選出11位常務理事和3位常務監事，其中新北市長侯友宜也被推選為常務監事。

警大校友總會於19日召開第6屆第1次理監事聯席會議，順利選出何煖軒、蔡德輝、刁建生、王進旺、邱華君、謝銀黨、黃茂穗、陳國恩、鄭樟雄、戴良川、莊德森11位常務理事，另選出黎文明、侯友宜、邱豐光3位常務監事。其中，何煖軒連任會長，黎文明則獲選監事會召集人。

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警大校友總會表示，何煖軒為警大42期畢業，中華大學博士，現任仰德集團總顧問，曾任台北市警察局消防大隊中隊長、台北市議會主任、交通部專門委員、國道高速公路局局長、高速鐵路工程局局長、台鐵管理局局長中華郵政公司董事長、交通部常務次長、行政院北美事務協調委員會委員、桃園捷運公司董事長、中華航空公司董事長等職務。

警大校友總會說，何煖軒歷任各項要職，擔任公職期間，不斷協助母校提升教育訓練內容與品質，樂於提攜後進，多年來支持校友總會業務推展，熱心服務校友，廣受前後期校友信任與愛戴。

何煖軒自2015年榮任第五屆會長以來，參考許多理、監事學長及各方意見，擴大了對回饋警大及獎勵在校學弟妹的補助，如80週年校慶系列活動、大型藝文活動展覽、「暑期CSI鑑識體驗營」活動費用補助、每年運動會與大專運動會加菜金及破紀錄獎金、補助母校師生佳節應景物品。

此外，何煖軒辦理了北、中、南區與實務機關校友代表交流、連續3年在警大舉辦校友盃籃球聯誼賽及選手之夜，讓不同世代的校友、家屬因籃球同在一起，加深了校友彼此間與母校情感的連結；也發行第五屆會訊，刊載母校近況發展與各項活動紀實，讓每位會員能夠瞭解校友總會努力推動的成果及母校的永續發展。

警大校友總會強調，未來將秉持回饋母校與服務校友的初衷，全力支持警大各項發展計畫，持續推動落實服務校友工作，在歷屆堅實的基礎上不斷向上提升，服務功能更普遍、更多元、更貼近母校發展與校友的需求。