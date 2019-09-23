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「大仁哥」首戰完勝連千毅　35萬元交保「2大原因」曝光：定期報到就可

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 記者趙蔡州／綜合報導

直播主連千毅與「大仁哥」鄭又仁日前發生衝突，進而引發砸車、開槍、砸店等項治安事件，警方22日將2人移送高雄地檢署複訊。鄭又仁23日被法院裁定以35萬元交保，並且每周二、周五上午10時要到派出所報到，法院稍早也公佈他的交保原因。

▲▼23日下午鄭又仁羈押庭召開。（圖／地方中心攝）

▲鄭又仁23日下午羈押庭召開。（圖／地方中心攝）

高雄地方法院23日下午3時召開鄭又仁的羈押庭，法官經證人描述、相關監視器影像為憑，認為鄭又仁涉犯恐嚇危害安全罪，並且有事實足認鄭9 月17日、同月19日有反覆實施恐嚇罪嫌之虞，而鄭又仁經訊問後承認部分犯行，因此鄭又仁具有羈押之原因。

不過法官表示，1.鄭又仁以相當金額的保險金交保，應足以確保後續審判進行2.又考量案件訴訟進度、是否有必要限制被告人身自由後，認為鄭又仁應無羈押之必要，綜合上述裁定鄭又仁以35萬元交保，同時每周二、周五上午10時必須到新興分局前金分駐所報到。

▲▼鄭又仁抵達雄檢。（圖／記者賴君欣攝）

▲法院裁定鄭又仁35萬元交保。（圖／記者賴君欣攝）

連千毅23日則被法院裁定收押禁見。法官表示，連千毅在訊問時否認犯行，但經證人即共同被告等人證述、監視器影像畫面、改造手槍子彈等物證，認為連涉犯槍砲、組織犯罪與恐嚇等罪嫌重大，並有共犯於員警搜索扣押之際企圖湮滅證據，復有其他共犯在逃，有事實足認有勾串滅證之虞。

法官考量連千毅17日、19日反覆實施2次恐嚇危害安全的犯行，第二次更是公然持槍射擊，已有事實足認有反覆實施犯罪之虞，具有羈押之原因，若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後續刑事訴訟程序之順利進行及達到預防再犯之目的，因此裁定被告羈押並禁止接見通信、受授物件。

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