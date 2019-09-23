試玩華碩ZenBook Duo雙螢幕筆電　吳姍儒化身快閃店一日店長

▲華碩ZenBook Duo雙螢幕筆電預計10月3日正式在台上市。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（23）日宣布，針對創作者推出的ASUS ZenBook Duo雙螢幕筆電，預計10月3日正式在台上市，並規劃「ASUS ZenBook Cafe快閃店」在9月27日到10月20日進駐《VOGUE Fashion's Night Out全球購物夜》，邀請到知名主持人「吳姍儒」在9月28日化身一日店長與粉絲近距離互動。

ASUS ZenBook Duo筆記型電腦採用創新的ASUS ScreenPad Plus，讓使用者可將應用程式從主螢幕延伸或釘選至ScreenPad Plus中，輕鬆同步處理複雜的影音、繪圖作業，實現極致流暢的跨螢幕多工體驗。

▲ASUS ZenBook Duo雙螢幕筆電。（圖／華碩提供）

效能方面，ASUS ZenBook Duo最高搭載第10代 Intel Core i7處理器和NVIDIA GeForce RTX MX250顯示卡，以及16GB記憶體、1TB PCIe 3.0 x4固態硬碟(SSD)，並配備顛覆業界連接能力的Intel Wi-Fi 6 (Gig+)，將多工處理、繪圖效能與無線速度推向全新層次。

外型方面，ASUS ZenBook Duo擁有14吋機身，採用FHD(1920X1080)四面窄邊框螢幕設計，螢幕佔比高達90%，並通過PANTONE專業認證，提供最佳的螢幕觀看體驗與精準色彩表現，協助使用者輕鬆校對創作內容，並隨附主動式觸控筆，建議售價為46,900元起。

▲「ASUS ZenBook Cafe快閃店」。（圖／華碩提供）

華碩特別規劃「ASUS ZenBook Cafe快閃店」在9月27日到10月20日進駐《VOGUE Fashion's Night Out全球購物夜》，以華碩30周年概念出發，採用精緻珍珠白搭配玫瑰金撞色設計，打造奢華與質感兼具的體驗空間。

快閃店現場除了展示華碩30周年限定版筆記型電腦ASUS ZenBook Edition 30，還能搶先體驗擁有第10代Intel Core處理器的ASUS ZenBook Duo及ASUS ZenBook 14等高詢問度筆電機種，完成指定任務還有機會感受GODIVA傾心研發的85%濃醇黑巧克力，以及華碩30周年滑鼠墊、紀念杯套、限量咖啡等多項好禮。

▲ASUS ZenBook Duo實現極致流暢的跨螢幕多工體驗。（圖／華碩提供）