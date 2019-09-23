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盛弘聯手優盛簽定戰略協定　旗下「躍獅」與「佑全」藥局連鎖通路合作

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▲右起為盛弘集團創辦人楊弘仁、優盛醫學董事長劉志平、勝霖藥品董事長鄭振文、盛弘董事長劉慶文、躍獅藥局總經理陳美孜、盛弘醫藥策略長古思明。（圖／盛弘提供）

▲左起為盛弘醫藥策略長古思明、躍獅藥局總經理陳美孜、盛弘董事長劉慶文、勝霖藥品董事長鄭振文、優盛醫學董事長劉志平、盛弘集團創辦人楊弘仁。（圖／盛弘提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（23）日宣布，與優盛醫學（4121）簽署戰略合作協定，宣示雙方旗下的兩大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」，將分階段嘗試戰略合作，朝向台灣連鎖藥局龍頭邁進。

優盛本業為診斷儀器醫材的生產行銷，主力產品包含數位式血壓計、呼吸治療系列產品以及溫度測量產品，2009年切入保健藥妝通路「佑全健康人生」，成為旗下重要的事業體，目前全台擁有110家藥妝及藥局門市，位居台灣第二大連鎖藥局，而盛弘旗下躍獅連鎖藥局則有92家門市，排名為第三大。

請繼續往下閱讀...

盛弘與優盛同為上櫃企業，各有集團優勢及營運目標，然為佈局長期成長動能，雙方皆有強烈意願以具彈性且分階段進行業務合作，初期將從業務端的聯合採購及行銷做為開端，以資源共享的理念以提高效率，預期未來順利整合後即可發揮優勢地位。

合作案的催生者來自學術界的資深教授古思明博士，今年初加入敏盛醫療體系擔任盛弘醫藥策略長，主要的任務即是打造盛弘成為開放式平台，並結合優盛醫學在醫療器材的優勢，邀集志同道合的同業加入，壯大台灣醫療健康產業價值。

古思明指出，躍獅與佑全兩大藥局通路將先從供應鏈端整合做為起步，包括採購、倉儲物流、資訊系統、人力資源等功能進行整合，包括前端將進行共同行銷、交叉銷售，以及產品線共用等，期盼催生台灣版CVS Health或Walgreen Boots Alliance，深化顧客服務與創新產業價值。

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