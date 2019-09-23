一樁詐貸案後　張晉源從「何壽川的愛將」變成「吹哨人」

▲永豐銀前總經理張晋源。（圖／本報資料照）

記者吳靜君／台北報導

永豐金、永豐銀今（23）日宣布，因為美國遠東銀行（FENB）疑似遭到低賣，不僅向摩根士丹利求償新台幣21.5億元；此案，最被外界議論的是，永豐金、永豐銀表示，此樁交易案前總經理張晋源疑似有隱匿資產價值，對這個業界極負盛名的「吹哨者」提告「背信罪」。

張晋源曾經是永豐金前董事長何壽川最為提拔的、最為信任的經理人，還被外界稱為「金融業界的金童」；但是「鼎興牙材案」之後，張晋源與永豐金的關係也就愈來愈緊張。

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三寶案爆發 張晋源所有頭銜幾乎遭拔除

何壽川曾經對張晉源十分信任，不僅讓他擔任副總經理、策略長，甚至一路攀升到總經理，他曾經號稱「何壽川最得意左右手」、「何壽川的愛將」、永豐金「頭銜最多的」專業經理人，長期擔任策略長與財務長等幕僚角色。

張晋源與永豐金、永豐銀「引爆點」在於鼎興牙材案，牙材商鼎興貿易跳票，而他懷疑此案涉及利害關係人並衝撞當時的金控董事，但是何壽川的態度明顯保留；且當時張晋源配合調查過程中，原以為自己是「證人」卻成了「嫌疑犯」；在鼎興調查時，他接到對三寶案建設超貸檢舉，在調查三寶案的過程中，他也發現案情涉牽涉的層級愈來愈高，他把手上所蒐集的資料轉交給金管會。此後，張晋源的所有頭銜都被拔除，僅保留金控資深副總一職，揭發三寶案「藏鏡人」、「吹哨者」成了他新的稱呼。

仍在金控當副總 未來動向受到外界關注

不當時也催生金管會設立「吹哨者條款」要求金控、銀行要設立吹哨機制；且也要對檢舉人之身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分的資訊；以及不能因檢舉案件對檢舉人以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或者習慣上應享有的權利。

現在張晉源還在永豐金擔任副總，但實際上已無實權，現在外界對於他新的動向有許多傳言，因為張晋源曾經與台北市長柯文哲有交情、與時代力量立委黃國昌關係良好，一度傳出他將轉戰政界。如今被永豐金、永豐銀告背信罪，未來他的動向將更備受市場關注。

▼永豐金前董事長何壽川。（圖／本報資料照）