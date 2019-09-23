騎士左轉「切西瓜」！從內側搶道撞上機車被怒叭...警開罰

▲騎士轉彎「切西瓜」搶道釀事故，警依法開罰。（圖／翻攝自臉書《基隆人》）

記者孫于珊／基隆報導

基隆一名劉姓男騎士22日上午11時許，行經八堵路左轉進入過港路時，與一同左轉但「切西瓜」的魏姓男騎士發生擦撞，兩人因此停靠路邊爭執並報警處理。警方初步認定是魏男未依規定轉彎，從內側切入車道才釀事故，將依法開罰。而劉男事後也將行車紀錄器PO上臉書，「拜託各位騎機車的人不要切西瓜轉彎」，此貼文引發網友熱議。

畫面中，原PO轉彎時，左邊一輛機車突然向外側偏移，因而發生輕微碰撞，原PO當下怒「叭」一聲！對方減速回眸，並往右邊移動停靠，原PO也停在騎士旁邊說，「都不用看的喔？」但騎士認為他左轉沒有錯，還反問「我有撞到你嗎？」雙方爭論不休，最後請警察到場處理。

有網友認為，原PO遇到「三寶」，有虛線就是要照虛線走；但有人也認為魏姓騎士沒有錯，因左轉後只有一個車道，本來就要互相禮讓，甚至認為原PO「得理不饒人」、「如果你騎慢一點、讓一下，不就甚麼事都沒了」等語，正反聲浪兩極。

而警方指出，汽、機車轉彎時，應依規定沿著轉彎線外側進入車道內，若未依標線行駛，將會涉犯道路交通安全管理處罰條例第48條規定，可依法開罰600元以上、1800元以下罰鍰。

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