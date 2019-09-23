中索五天內火速建交！ 國台辦回應：正確決定

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅（21日）在北京與索羅門外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）簽署兩國關於建立外交關係的聯合公報。關於中索建交，大陸國台辦發言人馬曉光最新回應，「索羅門群島政府和人民做出正確決定」

馬曉光表示，「中索建交是索羅門群島政府和人民作出的正確決定。堅持一個中國原則，是國際關係准則和國際社會的普遍共識。179個國家順應時代潮流，與我們建立正式外交關係，這一歷史趨勢還會繼續發展。」

面對建交36年邦交國出走與大陸建交，蔡英文政府日前也回擊，大陸藉此操控這次總統選舉，打壓台灣國際空間。大陸外交部長王毅（21日）指出，索羅門群島政府經黨團會議集體決策，政府內閣正式批准，全體人民一致支持「，做出與中國大陸建交的戰略決定，光明磊落，水到渠成。」未來索羅門群島也將參與「一帶一路」基礎建設，貿易投資、基礎設施、能源礦產、醫療衛生等領域和大陸積極合作。」

隨著中索火速建交，外界也推估，吉里巴斯最快將在大陸十一國慶前與大陸復交。研究兩岸學者也預測，台灣大選前邦交國還是不穩，其他南太平洋友邦很可能會被大陸繼續挖牆腳。