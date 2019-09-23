奇美醫辦「口腔樂活病友會」　期盼病友有勇氣面對並早日回歸社會

▲奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科團隊暨癌症中心，透過「口腔樂活病友會」，期盼病友及家屬有勇氣面對疾病，並回歸社會更具信心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科團隊暨癌症中心，共同舉辦「口腔樂活病友會」，牙醫部部長顏欽堉表示，國健署2018年癌症統計，口腔癌男性發生率高居第4！，透過「口腔樂活病友會」，期盼病友及家屬有勇氣面對疾病，並回歸社會更具信心！

牙醫部部長顏欽堉舉案例指出，54歲黃先生，有抽菸、及喝酒、嚼檳榔習慣，雖然酒、檳榔已戒除多年，但仍有抽菸習慣，2019年初原以為牙痛至奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科門診就診，確診為口腔牙齦癌第4期。

剛診斷時病患無法接受罹癌，擔心開刀後顏面外觀的改變，猶豫是否開刀治療，在醫師完整說明及癌症個管師鼓勵協助下，接受開刀切除腫瘤及皮瓣重建，並且完成術後輔助性放射線治療。治療期間並配合物理治療師、營養師指導，現病況穩定，門診追蹤。

請繼續往下閱讀...

牙醫部部長顏欽堉表示，國民健康署2018年最新資料統計，全國平均每4分58秒就有1人罹癌，「癌症時鐘」比前1年又加快2秒，口腔癌在男性發生率更居第4，罹癌年齡多分佈在40-59歲，介於中壯年，亦是家庭、社會主要經濟支柱。

奇美醫學中心口腔癌治療，非常注重跨團隊一起提供照護，除醫師提供良好治療方式，更有癌症個管師、物理治療師、營養師、社工師、心理師等提供病人全人照護，希望能減輕罹病時焦慮，緩解治療期間副作用不適，避免病人因對疾病不了解而服用偏方或延誤就醫，更期盼病人於疾病穩定後能順利重返工作社會、家庭。

口腔癌術後顏面的改變常常是病人最在意的，奇美醫學中心也有長期與陽光基金會台南工作站合作，提供顏面損傷病人生理、心理及社會福利等相關協助，此次病友會引導病人觀賞奇美醫學中心實際治療口腔癌術後病人影片，影片中治療成功的經驗讓病友們更有勇氣面對外觀改變帶來的衝擊，也對治療後能回歸社會更具信心。

牙醫部部長顏欽堉、物理治療師、營養師、社工師、護理師，在「口腔樂活病友會」中，也與病友進行交流座談，病友們針對治療及各種照護問題，踴躍發言詢問，釐清疑問，走過治療的病友，也提供自己的經驗給尚在治療中的病人，治療團隊與病人關係的連結透過活動，不僅僅是知識的傳遞，更是反應出人與人之間的關心，相信口腔癌的病人會更快的走出因疾病所帶來的困擾。

導致口腔癌的危險因子是嚼檳榔、吸菸、喝酒，戒除以上是遠離口腔癌最好的方法，早期診斷早期治療的成功率很高，目前國民健康署推動30歲以上若有嚼食檳榔、吸菸習慣史的病人應每2年接受接受口腔癌篩檢，奇美醫學中心在門診區設置口腔癌篩檢站，呼籲適合篩檢的民眾前往接受檢查。

奇美醫學中心的癌症中心每年都定期舉辦類似知識性與病友交流會，病人及家屬都可免費參加，鼓勵大家向癌症資源中心洽詢，專線06-2812811轉分機53971，竭誠歡迎有興趣的病友及家屬踴躍報名參與。