　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平佈局「披橘袍參選」？　親民黨證實：王已接觸宋楚瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王金平聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統後，前立法院長王金平的態度仍是「參選到底」，他23日受訪時被問到是否考慮爭取親民黨的門票，更語帶玄機回應「可以這麼解讀」。對此，親民黨秘書長李鴻鈞證實，王金平確實有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋、王兩人還未正式見面，至於提名事宜將在10月中決策委員會議討論。

針對是否爭取親民黨等政黨推薦參選，王金平受訪時表示，這個每個人都可以想得到，一切都還有待努力，被追問是否還在努力爭取中，他笑著回應「可以這麼解讀」怎麼達到參選的結果，就怎麼努力。

對此，李鴻鈞證實，王金平有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋、王兩人還未正式見面，至於2020總統、立委選舉提名事宜，將在10月中決策委員會議討論。

親民黨組織部主任張碩文受訪時表示，王金平確實透過共同認識的人聯繫宋楚瑜，但因時間關係，兩人還沒有正式見過面。

針對宋楚瑜對與王金平合作的態度，張碩文說，王院長對立法、行政都很熟悉，同時也是政壇不可多得的前輩，雖然大家把他形容是「喬王」，但政治本來就要協商，這就是他的優點，「如果大家要合作，應該是欣賞對方的優點，在這樣的理念下，應是國家利益大於政黨利益，政黨利益大於個人利益。」

至於未來合作的模式，張碩文也語帶保留說，無論是合作推出總統或立委人選，親民黨的態度是希望提供給中間選民第三個選擇。

ET快訊
李蒨蓉老公「欠120萬健保費」！高球球具遭台北分署拍賣　還慘
「大仁哥」首戰完勝連千毅　35萬元交保「2大原因」曝光
王金平傳「披橘袍參選2020」　親民黨證實：已接觸宋楚瑜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

太涼了！綠軍修理韓國瑜進議會只到6點半　害黃偉哲「1點議會下班變5點半」

幕後／蔡英文在家人倉庫找到400頁原稿！論文風暴燒25天終於出手回擊

韓國瑜要台南鄉親「反省」！王定宇怒：竟反過來笑嘲諷台南人

王金平佈局「披橘袍參選」？　親民黨證實：王已接觸宋楚瑜

王世堅稱韓國瑜是「政治版藍波」　韓國瑜不是母雞是鬥雞

柯市府明訂補助表演團體禁譙三字經　呱吉：徐立信盼我簽禁青少年超商買遊戲點數

總統府直接秀蔡英文學歷證明：14張文件圖、36年前的論文原稿一次看

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

防堵假消息！立院初審通過　軍人在網路散布謠言最重罰45萬元

影／打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認...網酸：臉好腫

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

45年建弘書局熄燈日業績破百萬 資深店員不捨哽咽...攜手鞠躬道別

太涼了！綠軍修理韓國瑜進議會只到6點半　害黃偉哲「1點議會下班變5點半」

幕後／蔡英文在家人倉庫找到400頁原稿！論文風暴燒25天終於出手回擊

韓國瑜要台南鄉親「反省」！王定宇怒：竟反過來笑嘲諷台南人

王金平佈局「披橘袍參選」？　親民黨證實：王已接觸宋楚瑜

王世堅稱韓國瑜是「政治版藍波」　韓國瑜不是母雞是鬥雞

柯市府明訂補助表演團體禁譙三字經　呱吉：徐立信盼我簽禁青少年超商買遊戲點數

總統府直接秀蔡英文學歷證明：14張文件圖、36年前的論文原稿一次看

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

防堵假消息！立院初審通過　軍人在網路散布謠言最重罰45萬元

影／打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認...網酸：臉好腫

60歲男倒臥興大圖書館廁所內...胸口刀傷血流滿地！送醫尚未脫險

日職／陽岱鋼連2場先發　5打數敲出1支安打

花蓮28歲男「上山採藥」失聯13天　消防隊上山搜救「找到吉普車」

特種兵炸傷命危　美軍飛19小時1.2萬公里不落地救援

影／買房間間賺　達人購屋心法大公開

對台直航十周年　浙江大麥嶼港推兩岸「黃金水道」

如何接招別人的壞情緒？先別急著幫解決　專家教你4個技巧

反擊永豐金指控不實　張晋源：「司法迫害是對揭弊者最殘忍的報復」

亞冠盃／台灣、伊朗黃金世代對決　林志傑將碰頭哈達迪

騎士左轉「切西瓜」！從內側搶道撞上機車被怒叭...警開罰

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

不見「太平島挖石油」預算　韓國..

快訊／蔡英文受夠了！拿出原始文..

李佳芬又「吉」了！23日提告主..

打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油..

挽救民調就看「這兩天」　李正皓..

聯合報民調／蔡英文45％勝韓國..

蔡英文學歷真偽　14張文件證明..

「等日本人25分鐘」惹議　松田..

陳菊未進國會　柯P：大號吳音寧..

扁不贊成呂秀蓮選總統：韓當選也..

陳佩琪提這問題…秒遭小孩打槍

看過蔡英文LSE論文　他寫親筆..

陳其邁批韓國瑜一事無成　林國正..

王金平「披橘袍參選」？　親民黨..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜民調仍落後　何庭歡：努力宣達政見

針對國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文支持度差距12個百分點，韓國瑜競辦發言人何庭歡23日表示，會尊重、參考民調結果，但民調都是起起伏伏，未來將持續努力宣達政見，爭取更多民眾支持。

爭取披橘袍出征？　王金平：可以這麼解讀

扁不挺參選　呂秀蓮：他怕被蔡英文算帳

國民黨醫療委員會　醫界選票爭奪戰開打

挽救民調就看「這兩天」　李正皓：韓最重要的翻身仗

關鍵字：

王金平親民黨宋楚瑜2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

歐陽妮妮沖繩脫了…倒C臀型全露！

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面