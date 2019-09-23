王金平佈局「披橘袍參選」？　親民黨證實：王已接觸宋楚瑜

▲王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統後，前立法院長王金平的態度仍是「參選到底」，他23日受訪時被問到是否考慮爭取親民黨的門票，更語帶玄機回應「可以這麼解讀」。對此，親民黨秘書長李鴻鈞證實，王金平確實有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋、王兩人還未正式見面，至於提名事宜將在10月中決策委員會議討論。

針對是否爭取親民黨等政黨推薦參選，王金平受訪時表示，這個每個人都可以想得到，一切都還有待努力，被追問是否還在努力爭取中，他笑著回應「可以這麼解讀」怎麼達到參選的結果，就怎麼努力。

對此，李鴻鈞證實，王金平有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋、王兩人還未正式見面，至於2020總統、立委選舉提名事宜，將在10月中決策委員會議討論。

親民黨組織部主任張碩文受訪時表示，王金平確實透過共同認識的人聯繫宋楚瑜，但因時間關係，兩人還沒有正式見過面。

針對宋楚瑜對與王金平合作的態度，張碩文說，王院長對立法、行政都很熟悉，同時也是政壇不可多得的前輩，雖然大家把他形容是「喬王」，但政治本來就要協商，這就是他的優點，「如果大家要合作，應該是欣賞對方的優點，在這樣的理念下，應是國家利益大於政黨利益，政黨利益大於個人利益。」

至於未來合作的模式，張碩文也語帶保留說，無論是合作推出總統或立委人選，親民黨的態度是希望提供給中間選民第三個選擇。