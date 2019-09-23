太涼了！綠軍修理韓國瑜進議會只到6點半　害黃偉哲「1點議會下班變5點半」

▲台南市長黃偉哲，意外成為高雄市議會下班風波的第一個受害者。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市議長許崑源20日召集各黨團總召舉行協商會議，經會議協商通過除部門業務質詢外，包括市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程均最晚在下午6點30分就要散會，遭到民進黨團痛批「是避免草包被考倒！」。豈料高雄市議會掀起的下班風波，第一個受害者竟然是鄰居的台南市長黃偉哲要延後到5點半才能下班。

議長許崑源20日召集各黨團總召，通過每位議員市政總質詢、部門業務質詢均應包括質詢與答詢時間，50分鐘時間一到不予延長。前議長康裕成對此痛批，「故意放水韓國瑜，讓韓國瑜在市長施政報告的2天議程都能準時下班，避免草包被考倒！」

由高雄市議會引發的風波，但是第一個受害者卻是台南市長黃偉哲，台南市議會9月23日召開期會程序委員會，決議讓市長黃偉哲到下午5時半才能「下班」。

▲台南市議會召開期會程序委員會，決議比照高雄市議會，但讓市長黃偉哲到下午5時半就能「下班」。（圖／記者林悅翻攝）



擔任程序委員的台南市國民黨團書記長蔡育輝指出，他看到媒體報導高雄市最晚在下午6時30分就要散會，遭到民進黨團痛批「是避免草包被考倒！」，行政院副院長陳其邁在接受媒體訪問時也宣稱，「現在的公職或市議員都應該很真誠為人民服務，時間到了就下班，哪有這種涼缺」看完這2則新聞報導後，他立刻依照陳其邁的標準做出深刻的反省。

蔡育輝說，依照行政院副院長陳其邁的標準，前2屆市議員及前市長賴清德都是佔到「涼缺」，上次定期會黃偉哲市長也依照往例，施政報告及質詢都是到下午1時多就結束，實在太涼了！所以台南市議會應該立做悔改。

▲蔡育輝指出依照行政院副院長陳其邁的標準，近兩任台南市長都太涼了 。（圖／記者洪靖宜攝）



在蔡育輝的建議下，定期會開議當天的第4項議程：市長施政總報告，決定調整為第6項議程，為當天議程的最後1項，不過各縣市議會的議程都是在下午5時30分結束，程序委員會認為高雄市議會是為「卡韓」，但南市議會不需要「卡黃」，最後還是做出通融，議程仍訂在下午5點30分結束。

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