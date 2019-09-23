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改抽電子煙半年「胸肺劇痛」　新北癮君子做斷層…肺部長2異物

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▲▼電子煙。（圖／路透）

▲網友改抽電子煙半年，肺部長出不明物體。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

近年來電子煙（vape）開始在癮君子之間流行，許多人認為電子煙比傳統的紙菸還健康，因此改抽電子煙。不過，有一名網友21日分享，抽了十多年的傳統香菸後，改換抽電子煙，沒想到才短短半年的時間，2邊的肺部都長出不明物體，讓他十分擔憂。

一名網友21日在臉書社團「爆廢公社」分享，自己原先抽了十多年的傳統紙菸，今年過完年後接觸到電子煙，覺得這項產品相當方便，不但不會臭、不用點火，還比傳統香菸便宜。

請繼續往下閱讀...

他提到，剛開始也相當怕死，於是上網作功課，比較2項產品的好壞，「看一堆影片。大部分是都是講，焦油跟尼古丁還有燃燒化學物質等等，就屌打紙菸。」

▼網友的臉書貼文。（圖／翻攝自爆廢公社，點圖可放大）

▲▼電子煙,紙菸,香菸。（圖／翻攝自爆廢公社）

他說明，由於比較過後認為電子煙「幾乎完勝」，因此他完全改變習慣，不吸傳統香菸，「抽了半年，大約三四天抽完一個煙彈，並不算重度成癮。就習慣來了吸一口，騎車抽。辦公抽。拉屎抽。用腦抽。」

直到9月時發現「深呼吸肺會痛」，他才感到有點不對勁，「那時還覺得不是電子煙問題，再抽兩天。開始咳嗽有痰，雖然知道應該是電子煙關係，習慣一時也改不過來。還是又抽了一天，隔天起來痛到背後，位置約脊椎旁。肺的後方。」

由於身體不適，他前往輔大醫院就診，原先想掛胸腔內科，後來轉掛家醫科，「開始醫生就先叫我照X光，拍起來看不出來有什麼問題，不過我就是肺跟背都在痛啊，我主動跟醫生說想做LDCT，六張小朋友就噴掉。」

沒想到，報告出爐後，醫生向他說明，他的左肺、右肺分別長6.5公分、1.5公分的「結節」，讓他嚇壞了，「還不確定是不是腫瘤，他們叫結節，接下來就持續追蹤。」

他最後指出，會發出這則貼文，是想要給有抽電子煙的朋友一項參考，「因為我查網路的時候真的很少有人提出這種參考資料，尤其是親身經驗的更少，醫生說電子煙不會致癌，因為在致癌前你就死了。」

事實上，美國目前為止已出現超過500例患者疑似因「電子煙」感染肺病，其中又有超過一半的患者年齡都在25歲以下。為此，美國零售商宣布，停止販售電子煙；政府部門也開始做出相應調整，加強禁止電子煙的流通。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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▼網友的臉書貼文與輔大醫院的診斷書。（圖／翻攝自爆廢公社，點圖可放大）

▲▼電子煙,紙菸,香菸。（圖／翻攝自爆廢公社）

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