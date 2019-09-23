新光三越周慶10／3開跑　最便宜SKII青春露「用手機搶貨」免請假

▲2019新光三越南西周年慶，從手機也能搶到划算好貨。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越百貨10月初進入首波周年慶促銷，包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山與高雄三多共6店同時開跑，今年最大亮點就是線上線下都可搶便宜，除了現場排隊的特惠組之外，打開APP可搶的優惠多達33萬組，還有號稱最便宜330ml青春露，讓民眾在辦公桌前或是一起床就能先衝一波！

新光三越南西店買氣是整體百貨周年慶的前哨戰，今年化妝品特惠組超過80萬組，比去年增加10%，加線上獨家特惠商品超過1萬組，從10／3至10／14推出滿千送百回饋，全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品單櫃消費滿1萬元送500元，首7日貴賓卡與APP會員消費滿萬送1,000元抵用券。

今年百貨手機支付服務陸續到位，算是APP領頭羊的新光三越百貨去年牛刀小試，祭出幾十組特惠讓民眾線上搶，今年手機APP下載數突破100萬次，每月使用人數超過50萬次，直接祭出6店33萬組的優惠商品，每日限量提供。

▲雅詩蘭黛NO.1修護底妝霸主組合，市價9,386元，特價5,265元，打5.6折，限量提供。

線上特惠從10／3上午10時起，首日直接下殺7.9折的大金空氣清淨機，10／5則更推出SKII青春露330ml，獨家價7,980元，比平均市售價再便宜約8折，不用向公司請假去排隊，手指動一動就能搶便宜。

▲CLARINS 彈潤植萃美唇油The Kooples聯名限量款，推薦價850元，全台首賣。

▲YSL奢華段面唇膏星願版#01#13，推薦價1,280元，全台限量獨賣。

新光三越周慶滿額卡友禮今年與《角落小夥伴》合作，推出共35款限量商品，從10／7起各店推出專屬贈品，消費最低滿1,000元就可兌換。

▲周慶卡友禮跟日本《角落小夥伴》合作，推出衣物收納袋、行李束帶、摺傘、行李吊牌等贈品。