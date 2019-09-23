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奇美醫傷口照護中心門診成立　各類傷口一站搞定！

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▲奇美醫學中心成立傷口照護中心門診，為民眾提供一站式醫療照顧服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心成立傷口照護中心門診，為民眾提供一站式醫療照顧服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

小傷口大學問！常見各年齡層因各種意外導致傷口產生，也有許多老年人或慢性病病人，因各種疾病因素，導致傷口久久無法癒合，奇美醫學中心院長邱仲慶支持與首席醫療副院長林宏榮指導下，整合了整型外科、心臟血管外科、傷口護理師等傷口照護核心成員，成立傷口照護中心門診，為民眾提供一站式醫療照顧。

▲奇美醫學中心成立傷口照護中心門診，為民眾提供一站式醫療照顧服務。（圖／記者林悅翻攝）

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68歲黃先生有糖尿病病史，兩年前澆花時腳不慎受傷，受傷後傷口癒合差，足部組織壞死，曾敗血性休克住院治療，醫師建議截肢手術，但黃先生不接受截肢，表示截肢將讓他的人生變成黑白沒有希望，因此懷抱著微渺的希望至中南部的大醫院求治，但各大醫院皆建議截肢。

黃先生在求助無門的狀態下，經友人的建議至奇美醫學中心傷口照護中心由主任林祐丞評估後，採先進敷料並搭配高壓氧治療，目前傷口已癒合，病人重獲精彩及自信的人生。

▲奇美醫學中心成立傷口照護中心門診，為民眾提供一站式醫療照顧服務。（圖／記者林悅翻攝）

奇美醫學中心傷口照護中心主任林祐丞表示，為了解決像黃先生一樣有傷口照護需求或四處尋求各科醫師會診困擾的病人，目前每週一、三、五下午門診時段，於奇美醫學中心第一醫療大樓一樓110診間之傷口照護中心診療室，提供傷口照護特別門診，由傷口照護中心醫師及傷口護理師共同看診。其餘上下午門診時段，採約診方式，由奇美醫學中心專任的傷口護理師提供專業傷口護理諮詢，傷口護理評估傷口後，會依病人傷口個別性進行傷口護理，必要時會連絡傷口整合照護小組醫師前來診視，提供以病人為中心的個別性與整合性的照護，各類傷口一站搞定，讓病人不用四處求助無門。

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