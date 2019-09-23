幕後／蔡英文在家人倉庫找到400頁原稿！論文風暴燒25天終於出手回擊





▲蔡英文論文原稿。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵、陶本和／台北報導

總統蔡英文近日陷入博士學位真偽風波，總統府23日舉行記者會，除了秀出蔡英文的學歷證明之外，還有已經嚴重泛黃的論文原稿，針對黑英學歷逐一闢謠。為什麼總統府現在才拿出相關文件？相關人士透露，其實一直有跟倫敦政經學院（LSE）溝通找資料，同時也在尋找蔡英文的論文原稿，結果卻有人跑到該校造成對方困擾，基於不好意思，趕緊在23日資料完備後出手。

關於蔡英文博士學位爭議，從台大名譽教授賀德芬8月29日出面指控開始計算，到總統府23日的記者會，已過了25天，在這將近1個月的時間裡，藍綠營口水戰不斷，府方甚至為此向賀德芬、旅美學者林環牆、前電視節目主持人彭文正提告妨害名譽，就是希望讓司法來釐清事實。

▲賀德芬「蔡英文總統博士論文學位說明會」。（圖／記者屠惠剛攝）

總統府23日召開記者會，拿出近36年前、將近400多頁的論文原稿，證明蔡英文是有取得博士學位，並且同意未來將提供給國家圖書館，供大眾公開閱覽。

針對蔡英文論文風暴已過25天，總統府為什麼現在才出手？相關人士表示，因為過程當中，一直在跟倫敦政經學院（LSE）找資料、相關文件，這些文件蒐集完整後，才能向社會大眾公布，畢竟確認一個人是否從某校取得學歷，最正確的途徑就是向授予學位的學校查詢。

▲蔡英文博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

相關人士說，除了聯繫校方之外，府方同時也在尋找蔡英文的論文原稿，因為蔡英文搬過很多次家，所以最終這疊厚厚的論文原稿，是在蔡英文家人的倉庫裡面找到的。

相關人士也提到，在過去的這段時間裡，有部分人士對總統博士學位各種不實抹黑，已經讓校方、各界受到不必要的騷擾，甚至還有人特別跑到倫敦政經學院，導致校方困擾，府方基於不好意思，只好在資料完備後出手，避免假新聞橫行，帶來許多困擾，浪費社會資源。

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