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德商來台投資141億拚風電　雲林外海設80座風機後年商轉

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▲經濟部投審會今（23）日通過德商YUNLIN HOLDING GMBH來台投資案，將在雲林外海設置80座離岸風力發電機，預計2021年底前商轉。（圖／總統府提供）

▲蔡政府力推離岸風電政策，經濟部投審會今（23）日通過德商YUNLIN HOLDING GMBH來台投資案，預計2021年底前商轉。（圖／總統府提供）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府力推離岸風電政策，吸引國際大咖來台投資。經濟部投審會今（23）日通過德商YUNLIN HOLDING GMBH申請以新臺幣逾141億元，增資國內事業允能風力發電股份有限公司，將在雲林外海設置80座離岸風力發電機，預計2021年底前商轉。

經濟部投資審議委員會今天召開第1180次委員會議，會中核准6件重大投資案件，僑外投資共3件，投資金額逾5.1億美元；對外投資亦有3件，投資金額7億1660萬美元。

請繼續往下閱讀...

僑外投資方面，官員指出，德商YUNLIN HOLDING GMBH申請以新臺幣141億2,248萬9,750元，增資國內事業允能風力發電股份有限公司（實行後持股比例100％），經營發電業之業務。允能離岸風場位於雲林外海，計畫設置80座離岸風力發電機，預計2021年底前全案商轉。

政府近年衝刺離岸風電，喊出供應鏈國產化，例如沃旭能源開發中的大彰化風場，水下基礎找上鋼鐵龍頭中鋼集團旗下興達海基合作，2020年起開始收成。除產業進入收割期外，離岸風電運轉維護相關工作機會也開始浮現，開發商為了搶人才，下半年啟動徵才計畫。

▲經濟部投審會今（23）日通過德商YUNLIN HOLDING GMBH來台投資案，將在雲林外海設置80座離岸風力發電機，預計2021年底前商轉。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部投審會今（23）日通過德商YUNLIN HOLDING GMBH來台投資案，將在雲林外海設置80座離岸風力發電機，預計2021年底前商轉。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

日商信越化學工業株式會社申請以新臺幣13億2,000萬元，增資國內事業信越電子材料股份有限公司，主要從事生產半導體製程用之光阻液等化學材料製造。本次增資係為因應投資事業擴建廠房使用。

日商電化株式會社申請以新臺幣7億4,504萬2,500元，增資國內事業博錸生技股份有限公司，主要從事醫療檢測儀器、檢驗試劑的製造與銷售。本次增資係為充實投資事業之營運資金，並因應未來計畫持續擴大市場、通路等營運需求。

對外投資方面，百德機械申請匯出美金6,350萬元對外投資英國WINBRO GROUP UK LIMITED（實行後持股比率100％），從事加工燃氣渦輪發動機的熱段零組件冷卻孔之機器設備及其相關技術服務，為取得放電加工機軟體研發能力及一線國際航空及工業渦輪發電機廠商客戶，期以切入國際航太及能源產業。

台塑資源股份有限公司申請匯出美金3億元，對外增資澳大利亞FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD.（實行後持股比率100％），從事礦業開採與礦產品買賣業務在案。本次投資主要係為轉投資澳洲鐵礦案，以助穩定集團鋼鐵事業之原料供應。

另外，威強電工業電腦股份有限公司等4人申請匯出港幣28億1,600萬元，對外投資英屬開曼群島威聯通控股有限公司（實行後持股比率68.79％），做為集團可能的海外資本市場籌資主體，以進行籌資規劃。

▲台灣風電市場，CIP、沃旭及上緯紛紛進入台灣再生能源建設，在台灣良好的豐裕建設風機，讓台灣推動再生能源能更穩健。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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