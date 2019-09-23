總統行程發米意圖使蔡英文不當選？蔡育輝批台南市府行政不中立

▲台南市議員蔡育輝拿出「好米兌換券」指出，日前總統蔡英文走訪台南鹽水護庇宮，前腳剛離開，馬上就發米給參加的民眾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

參選台南市立委的台南市議員蔡育輝指出，日前總統蔡英文走訪台南鹽水護庇宮，前腳剛離開，馬上就發米給參加的民眾，蔡育輝拿出兌換券表示，此舉是意圖讓蔡英文不當選嗎？他也質疑市府聘很多人，連2、30歲都可以當市政顧問，工務局的場所只借民進黨立委候選人辦活動，這是行政中立？

台南市議會9月23日上午召開第2次定期會第1次程序委員會，會中蔡育輝針對高雄市議會要求市長韓國瑜施政報告，每個議員都可以質詢15分鐘，開到晚上10時半都可以，台南市議會卻只能問3分鐘，平平都是直轄市，為什麼差這麼多？他原本建議將市長施政報告延到10月5日開幕的第2天舉辦，不過未獲民進黨團接受。

蔡育輝對執政黨兩套標準的作法有感而發，他指出9月14日總統蔡英文來鹽水護庇宮，請了4、5輛遊覽車來，總統甫一離開，馬上就發米給參加的人，這種行為難道不是意圖要使蔡英文不當選嗎？

蔡育輝接著表示，最近市政府各單位請了很多人，連2、30歲的都能當市政顧問，都不知道在做什麼，還有工務局的場所出借辦活動，明明是民進黨的候選人競選活動，公部門不清楚嗎？不要厚此薄彼，只會對付在野黨。