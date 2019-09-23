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影／紙本漫畫消失跟「房價」有關！「世界條漫界龍頭」指出殘酷現象

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▲▼第10屆金漫獎國際交流活動座談會，探討「數位漫畫的多元形式探索」議題。（圖／記者林育綾攝）
▲數位漫畫蓬勃發展，是否會壓雖紙本漫畫的生存？（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

數位漫畫日漸蓬勃發展，是否會壓縮、打擊到紙本漫畫的存在？紙本漫畫有一天會消失嗎？第10屆金漫獎國際交流活動今（23）日舉辦座談會探討「數位漫畫的多元形式探索」議題，其中世界最大條漫平台LINE WEBTOON台灣事業部總經理李仁植認為，紙本漫畫勢必會縮減，這和「經濟成長率」與「房價」有關。

「第10屆金漫獎國際交流活動」舉辦座談會，邀請台灣漫畫家劉倩帆、韓國LINE WEBTOON台灣事業部總經理李仁植、荷蘭漫畫家André Bergs一同探討「數位漫畫的多元形式探索」議題，並且由台灣社會學博士王佩迪擔任座談會引言人。

▲▼第10屆金漫獎國際交流活動座談會，探討「數位漫畫的多元形式探索」議題。（圖／記者林育綾攝）
▲第10屆金漫獎國際交流活動座談會，探討「數位漫畫的多元形式探索」議題。（圖／記者林育綾攝）

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其中李仁植介紹韓國LINE WEBTOON平台，也是目前市佔率第一名、世界最大的「條漫平台」，所謂的條漫，也就是符合行動設備用戶而出現的漫畫格式，內容多半以縱向排列。他提到目前該平台有120部作品，也有超過20部連載中的繁體原創作品，而每位用戶每天平均花20分鐘瀏覽，看11篇左右的漫畫，其中有60%每日固定回訪。

LINE WEBTOON平台上知名的人氣作品包括韓國的《女神降臨》、《看臉時代》，現在也有台灣本土的籃球台漫《宅男打籃球》，故事描述一群30歲的魯蛇，透過籃球找到人生意義，也獲得今年金漫獎提名。

▲▼第10屆金漫獎國際交流活動座談會，探討「數位漫畫的多元形式探索」議題。（圖／記者林育綾攝）
▲李仁植分享目前在LINE WEBTOON的台灣原創漫畫《海線電車》，有美麗的嘉義風景。

台灣漫畫家劉倩帆分享自己的作品，她喜歡利用Gif 效果讓自己的漫畫「動起來」，而數位漫畫思考模式和紙本不一樣，不能直接用紙本的模式套上數位。

不過座談會上談到，當數位漫畫越來越蓬勃發展時，紙本漫畫是否會因此被壓縮，甚至有消失的一天？劉倩帆說，「不覺得會消失」，今天只是因為我們活在數位時代，有這樣的漫畫形式產生，但紙本依然有它的存在價值，不太可能消失。


▲影／這些漫畫會動！台灣漫畫家劉倩帆、荷蘭漫畫家André Bergs分享自己的數位漫畫創作。

荷蘭漫畫家André Bergs也說，儘管自己創作數位漫畫，不過數位漫畫發展至今也只有大約15年，還很新，而紙本漫畫還是佔有一席之地，他本身也覺得家中收藏美麗的紙本漫畫很有價值，不覺得會消失。

▲台灣漫畫基地,文創。（圖／記者謝婷婷攝）
▲李仁植認為，紙本漫畫將會縮減，跟經濟成長率和房價有關。（圖／資料照，記者謝婷婷攝）

不過LINE WEBTOON平台李仁植認為，「紙本漫畫在未來確實會縮減」。他提到，紙本漫畫的縮減和2個因素也有關聯，就是經濟成長率和房價。李仁植解釋，當人的年齡增長，存放物品的空間需求越來越大，但收入增加有限的情形下，若沒辦法擁有一間大房子，「收藏漫畫」這件事通常不會被人們放在排名前幾名。而未來的消費市場恐怕5年、10年都不會有太大變化，因此他覺得「紙本漫畫不但會縮減，速度還會很快。」

▲▼第10屆金漫獎國際交流活動座談會，探討「數位漫畫的多元形式探索」議題。（圖／記者林育綾攝）
▲左至右：韓國LINE WEBTOON台灣事業部總經理李仁植、台灣社會學博士王佩迪、台灣漫畫家劉倩帆、荷蘭漫畫家André Bergs。

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