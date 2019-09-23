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出生20天！雙胞胎女嬰遭「拋入池塘」慘死…檢一調查起訴親生父母

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▲▼雙胞胎,嬰兒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲印度賭博成癮的父親將雙胞胎女兒丟入池塘溺斃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

「養不起為什麼要生！」印度北方邦的比克基村（Bhikki）近日發生一起棄嬰致死的悲劇，一名賭博成癮的父親因為經濟狀況不佳，時常與妻子吵架，因此狠心將剛出生20天的雙胞胎姊妹丟進附近的池塘，導致2姊妹慘死水中。當地檢方調查後，將雙胞胎的狠父、狠母依殺人罪起訴。

根據《今日印度》22日的報導，因度北方邦比克基村的瓦瑟姆（Waseem）是一名是賭成性的賭徒，每天都要往賭場跑去，他與妻子娜茲瑪（Nazma）育有3名小孩，分別是7歲大的男孩及剛出生20天的雙胞胎姊妹阿芙琳（Afrin）、阿芙雅（Afiya）。

瓦瑟姆21日晚間與妻子發生爭吵後，認為依他們的經濟狀況來看，根本無力扶養這對雙胞胎女兒，因此與妻子決定，將2名還在襁褓之中的女兒丟到附近的池塘。

▼狠心父母把出生20天的雙胞胎丟入池塘，讓雙胞胎活活溺斃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼餵奶,奶瓶,牛奶,奶粉,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

瓦瑟姆犯案後，22日一早向警方報案稱，他早上醒來時，女兒就不見了。警方接獲報案，立刻趕往現場進行調查；就在調查的過程，警方發現，2名女嬰溺死在池塘中。

由於認為瓦薩姆相當可疑，當地警方將他帶回審訊，且成功突破他的心房。最後，瓦薩姆承認犯行，對警方坦承，時常與妻子因為這起事件而爭吵，實在無力負擔，才會犯案。

當地的檢察官指出，目前已將雙胞胎女嬰送往驗屍，同時依《印度刑法》第302條「謀殺罪」與第201條「提供虛假訊息罪」等罪名，將瓦薩姆與娜茲瑪起訴。

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