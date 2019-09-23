少子化衝擊大！教育部核定明年105個大學系所停招、裁撤

▲109學年度有105個大學系所將消失。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

教育部確定核定109學年度105個大學系所停招或裁撤，至於是否受少子化影響？教部高教司今（23日）表示，和此無關，且108學年度停招跟裁撤的數量還比這次多，此狀況也不至於會讓學生選不到想念的科系。

根據資料統計，台灣少子化現象逐年明顯，以108至111學年度來看，大一新生總下降幅度為25.7%，又以109學年度，少了約2萬4000人最嚴重。

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高教司科長郭佳音說明，109學年度有57系所裁撤、48系所停招，共105系所，對照過往不是最多的一次，如108學年度共128系所，而回歸到整體招生系所總數，109學年總數就有5614個系所，若以比例來看相對少，也會搭配新增系所，今年就有97個。

郭佳音強調，以上狀況不是特別因為少子化造成大學大量停招跟裁撤，是學校做整體通盤考量調整。不過，招生名額部分，因少子化情形，確實會去抓基準點，讓每年的招生名額不要高於前一年等考量計畫。

另外學生權益部分及會不會有選不到想念的科系？郭佳音說，每年系所增設或調整等申請程序，都會要求學校一定要跟師生溝通，再報教育部申請，系所這麼多，不管是進到學士班或碩博班過程中，其實學生已有很多選擇，這幾年下來，比較不至於有這種狀況。

