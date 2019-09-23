天降「結冰水」砸中3個月三菱新車　保險不賠…4子媽上網求救

▲李姓網友開著才買3個月的新車行經慈雲路迪卡儂附近時，突然遭到天上落下的「結冰水」砸破擋風玻璃。（圖／新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名李姓網友開著才買3個月的新車行經慈雲路迪卡儂附近時，突然遭到天上落下的「結冰水」砸破擋風玻璃。李姓網友說，投保的汽車保險無法理賠、自己還有4個孩子嗷嗷待哺，偏偏監視器又沒有拍到兇手「行兇」的畫面，讓她非常頭痛，因此這名網友才想上網請求萬能又熱心的網友，提供監視器「緝凶」。



李姓網友上網爆料，22日上午11時22分，開車行經新竹市慈雲路靠近迪卡儂附近時，突然天外飛來一罐「結冰水」直接朝擋風玻璃砸下來，她當下驚得大叫「這是什麼東西」，只見擋風玻璃瞬間裂開。由於投保的是丙式車險，無法理賠這樣的意外，家中還有4個孩子要撫養，才剛買3個月的新車莫名其妙就要多花上一筆，實在讓她感到非常冤枉，因此網友才上《新竹爆料公社》求救，希望有熱心民眾，能夠提供行車紀錄器來釐清責任並求償。

李姓網友雖在事發後報警，但由於路口監視器剛好沒有拍攝到整起事發畫面，且監視器大多座落在樓梯間或是頂樓、地下室走道，並不會拍到住戶，因此警方也坦言「蒐證有困難」，更難舉證結冰水是哪一戶住戶丟出來的，只能向鑑識單位申請，查看保特瓶上是否有指紋，或者期待有熱心民眾提供相關影像證據來協助偵查。

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