離婚越女護膚店賺皮肉錢　花20萬偷渡混血小男友來台…躲2年被捕

▲呂男（左）全身赤裸與林女（右）在租屋處遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市一名在色情護膚店上班的越南籍女子，日前取得台灣身分證後與丈夫離婚，竟出資20多萬元，循非法管道將長相帥氣的越法混血小男友，偷渡來台同居， 2人為躲避查緝還不定時換屋，2年來隱身北市高級住宅區，還高調自拍金牌、金項鍊炫富，經警方長期調查，終於將他逮捕到案。

據了解，海巡署偵防分署偵防查緝隊106年間，查緝一件漁船偷渡案，逮捕了4名非法入境的偷渡客，其中一名越法混血的呂姓男子（35歲），卻因有女友出錢資助，2次查緝時都遭到脫逃，讓警方相當頭痛。

▼呂男生活富裕出手闊綽，常自拍炫富 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前警方再度得到情資，得知越南籍林姓女子（47歲）嫁到宜蘭取得身分證後，與丈夫離婚到台北市色情護膚店上班，為了跟呂姓男友相會，不惜下重本出資7300美金（約台幣22萬元），讓呂男搭漁船偷渡到台灣。

呂男身高175公分、體格壯碩，比林女年輕12歲，2人在台北市租屋同居，甜蜜同居2年多，多隱身在高級住宅區，為躲避查緝更不定時換屋居住；呂男無業靠著女友皮肉錢過生活，還不時在社群網站自拍金牌、金項鍊炫富，生活相當優渥。

警方經長期調查，得知2人租屋在北市南京東路五段高級住宅區內，17日晚間11時許，會同板橋警分局將呂男逮捕到案。

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