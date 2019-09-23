柯市府明訂補助表演團體禁譙三字經　呱吉：徐立信盼我簽禁青少年超商買遊戲點數

▲「呱吉」邱威傑。（資料圖／記者范綱儀攝）

記者袁茵／台北報導

北市議員提案要求市府對於補助對象活動內容的合約，應註明不得違反善良風俗、涉及意型態和政治立場，而觀傳局、文化局均允諾。北市議員「呱吉」邱威傑質疑，這是台北市長柯文哲的偶像蔣渭水想看到的台灣未來嗎？之前台北市議員徐立信也請他簽禁止20歲青少年赴超商買遊戲點數，但「弱智化整個世代，就是我們追求的社會嗎？」

呱吉23日在臉書上提到，不論被多少人扭曲、改編原本的意思，他都不願意解釋大港演出內容，因為這就像是在要求一個說笑話的人，解釋自己的笑點在哪裡。「我們從解嚴之後努力了30年，並不是希望台灣變成一個得解釋自己創作理念與正當性的社會。」

呱吉說，北市議員游淑慧、羅智強質詢北市觀傳與文化局，要求北市政府同意，未來所有市府支持的創作與展演不得違反善良風俗、談論政治，而市府應允照辦。「這意味著我們社會再度走回過去，我們的演出剩下真善美的歌舞升平。出世的牧歌當然也是執得鼓勵的創作，但如果這個社會只剩下這樣的內容？這是市長崇拜的偶像蔣渭水想看到的台灣未來嗎？」

呱吉透露，徐立信曾在上周請他簽一份提案，希望禁止20歲以下青少年在便利商店購買遊戲點數，他明白遊戲業這部分的爭議一直很多，做出一些限制也許符合許多家長的期待，但如果完全禁止20歲以下年輕人自行判斷與消費選擇的權利，弱智化整個世代，就是大家追求的社會嗎？這個他不認同，所以也沒有簽，「當時我覺得這只是個小事，沒有拿出來談。但現在想想，這就是我們這個台灣社會正在醞釀的一場風暴吧。」

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