中鋼新總座王錫欽接任　力推集團高殖化發展

▲中鋼公司今（23）日召開董事會，會中通過執行副總經理王錫欽接任中鋼總經理。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼啟動世代傳承，高層人事大換血。中鋼公司今（23）日召開董事會，會中通過高層人事案，現任總經理林弘男9月30日任期屆滿卸任現職，遺缺由執行副總經理王錫欽接任，高層主管人事採取內升，傳承意味濃厚。

中鋼公司今天召開第17屆董事會第3次會議，通過執行副總經理職務由業務部門副總經理黃建智升任，亦自9月30日起生效。業務部門副總經理職務由業務部門助理副總經理劉敏雄升任，自9月30日起生效。

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中鋼表示，新總座王錫欽為台大機械碩士、中山大學材料科學博士，歷任中鋼技術部門副總、研究發展處處長、中鋼執行副總及子公司中龍鋼鐵董事長，於中鋼集團任職將近38年，對集團業務相當熟稔。

對於中鋼新總座人事案，業界人士表示，王錫欽技術基礎相當扎實，並擔任中鋼子公司中龍鋼鐵董事長多年，對市場行銷、業務、與鋼鐵業伙伴關係，均有深入了解，行事風格非常穩健。

另外，王錫欽曾擔任風電產業協會理事長，在蔡政府積極推動離岸風電政策下，可望扮演要角，而中鋼近年拓展應用電動車馬達的電磁鋼片等業務，打進特斯拉、福斯、奧迪等大廠，在研發底子深厚的王錫欽領導下，有助集團的高殖化發展進程。