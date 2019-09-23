雲林山區驚見盜獵陷阱　台灣獼猴受困大型誘捕籠

▲南投森管員巡視山區時，在雲林縣林內鄉山區發現1隻獼猴受困大型誘捕籠。（圖／南投林管處提供）

記者白珈陽／南投報導

台灣獼猴自1月9日從保育類除名，但隨著猴群數量增加，卻也造成部分山區居民困擾。南投林區管理處森林護管員，20日在雲林縣林內鄉山區發現1隻獼猴誤入大型誘捕籠，經通報相關單位共同埋伏蒐證後，當日晚間6時發現2名前來巡視的可疑人士，警方將2人帶回詢問，並當場野放獼猴，全案調查釐清中。

20日傍晚，南投林管處森林護管員在林內鄉台3線旁的阿里山事業區第62林班地巡視時，發現一個大型誘捕籠，而誘捕籠內竟有一隻台灣獼猴受困在內，隨即通報警方、雲林縣政府農業處及林內鄉公所共同埋伏蒐證，查獲2名前來巡視陷阱的可疑人士，交由警方帶回訊問。

2人向警方供稱，該誘捕籠並非他們所設，至於為何2人當時會剛好出現在該地點，警方與雲林縣府農業處正詳細調查釐清當中。

南投林區管理處表示，台灣獼猴雖然由保育類降為一般類，但只要是野生動物，都受「野生動物保育法」保障，不得任意獵捕、宰殺，若違法將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾尊重動物生命，切勿以身試法。

▲南投森管員巡視山區時，在雲林縣林內鄉山區發現1隻獼猴受困大型誘捕籠。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

