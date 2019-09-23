iPhone 11系列神助攻　電信商：資費站回1,399水準

▲iPhone 11系列銷量超好，且進一步拉升電信商高資費方案需求。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone 11系列上週午開賣，根據台灣大哥大統計，今年的iPhone銷售量超越去年、成長3成；且值得注意的是，由於今年iPhone 11系列新機抓住果粉亟欲換機的心，讓申辦資費以1,399元為最大宗，為低迷一年多的電信資費挹注新活水。

針對資費的部分，中華電信董座謝繼茂在iPhone開賣當天也曾表示，iPhone一直以來對於ARPU（每用戶平均收入）的貢獻高，999元以上高資費佔比較多；而遠傳則是指出，這波新iPhone開賣，大部分消費者以1,399資費為大宗，其次則為999資費。

台灣大指出，截至昨（22）日止，今年iPhone 11系列與去年iPhone XS開賣日加上兩天周末相較，整體銷量大爆發，成長3成，又以iPhone 11(128GB)、iPhone 11 Pro(256GB)、iPhone 11 Pro Max(256GB)是最熱銷機款，Pro系列則以夜幕綠需求量最高。

台灣大特別針對這兩年開賣日加上周六、周日共三天的銷售狀況分析，發現今年果粉的熱情加溫，除了有新色登場外，三鏡頭的拍照功能更為強大，還有親民價格也帶動銷量成長3成；其中，以iPhone 11最熱賣，占整體銷量的44%；其次是iPhone 11 Pro占23%、iPhone 11 Pro Max占33%。

在手機容量偏好上，消費者大都選擇中間容量為主，包括iPhone 11 128GB、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max 256GB都占了6成5以上。至於顏色方面，iPhone 11以黑色占3成2居多，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max則皆以掀起話題的夜幕綠最多，Pro系列就占了近4成，出現供不應求的現象。

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