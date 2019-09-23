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總統府直接秀蔡英文學歷證明：14張文件圖、36年前的論文原稿一次看

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▲▼蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文博士論文的議題爭論不休，總統府23日拿出近36年前的原始文件，證明蔡英文是有取得博士學位，並且同意未來將提供給國家圖書館，供大眾公開閱覽。另外，府方也一次整理出提出多達36頁的文件，針對黑英學歷逐一闢謠。

總統府發言人黃重諺23日在記者會上表示，為鼓勵國際貿易法研究，總統決定授權國家圖書管將他論文公開閱覽，也希望未來可以看到更多更好相關研究。第二，已向校方取得當年學生資料，證明總統經過嚴謹過程取得學位。第三，總統取得學位相關過程、都經過校方、中選會等單位驗證，學位沒有問題。

接著，黃重諺拿出1984年3月14日，由倫敦大學寄發的正式博士學位證書，內容指出蔡英文已經在倫敦政經學院完成學校所核可的課程，並通過規定的考試，獲頒博士學位，證書也是由時任的校長Randolph Quirk簽名。府方強調該文件於政治大學、教育部、倫敦大學學生紀錄中，都仍保留1984年的檔案。

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

同時，總統府也拿出LSE的官方網站聲明內容，學校除了發布恭賀博士校友當選總統，當中在「World leader」項目中，蔡英文就名列其中，並註明是1984年畢業的法學博士，另一位校友則是俞國華。

總統府也進一步拿出證明文件，說明蔡英文的歷程，她在1980年10月前往LSE註冊入學，在1981年3月提出研究計畫，於同年7月提出論文第一部分之第一、二章初稿，在1982年2月時，LSE核准晉升PhD學生。

在博士論文口試證明方面，總統府拿出口試通過證明，並強調蔡英文在1983年1月，最終論文題目經委員會審核通過，於同年6月提交博士論文，10月份時完成論文口試，並於1984年1月，倫敦大學正式通知博士論文口試通過。

接著，總統府拿出1984年2月份，倫敦大學Senate House寄發博士學位考試合格正式通知書的文件；另外還有一張，是時任LSE院長Ralf Dahrendorf教授，恭賀蔡英文獲得博士學位文件。

在1984年3月份，倫敦大學寄發正式的博士學位證書，總統府也公布該份文件，而此紀錄也在政治大學、教育部、倫敦大學學生紀錄中，保留了相關檔案。

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

同年蔡英文應聘政治大學教職，總統府指出，在1984年12月8日，政治大學呈報教育部，檢送蔡英文學位證明、博士論文，進行副教授資格審查；接著1985年10月28日，教育部學術審查委員會，審查通過副教授資格。

總統府也拿出1984年12月8日，政治大學呈報教育部，檢送蔡英文學位證明、博士論文，進行副教授審查資格的文件，以茲證明。

另外在選舉期間，總統府也拿出2010年蔡英文參與新北市長選舉，申請補發證書，以及駐外代表處的認證文件；隨後2012年時，因為新北市長選舉已經繳交過，依法不需要再交；到了2015年時，因為又有有心人士攻擊學位問題，因此再次申請證書，到了2016年時，同樣因為已經交過證書，依法也不需再交。

在社會上的謠言方面，「為什麼之前圖書館裡沒有論文？」總統府表示，根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過 口試都有證明，後續行政程序必須按照規 定辦理，學校才會頒發博士畢業証書。

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

總統府強調，36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。 大英圖書館的論文檢索系統中，查得到這 本論文的紀錄，證明了「論文曾經存在於圖 書館」。

其次「LSE圖書館為何有嚴格的閱覽規定？」總統府表示，這是LSE圖書館的決定，並不是作者的要求。而完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱 覽，在國內就可以看得到。

至於「論文為何缺了六頁？也沒有考試委員簽名？」總統府表示，36年來經多次翻印過程或有疏漏。完整論 文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國 內就可以看得到。

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府用29張簡報，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

總統府表示，口試委員的簽名是否需要附在論文上，全 世界沒有一致的做法。在LSE，口試委員並 不需要在論文上簽名。查閱1980年代英國的博士論文，很多同樣沒有口試委員簽名。

再者，「論文為何有格式不一、手寫修改、影印的痕跡？」總統府表示，36年前寫論文，靠的是打字機而不是電腦。 用現代的眼光看36年前的事，會得出錯誤的推論。

總統府強調，論文寫作期間為1981年至1983年，當年是用打字機一頁一頁打，也是一頁一頁設定，有設定就有對齊，沒有設定就沒有對齊。

總統府指出，因為用打字機寫論文，如果只修正單字，整頁重打會非常費時。而當年口試委員當場 通過論文，並沒有要求修改內容，所以只用 手寫修改錯字，這並不影響論文完整性。而今年六月下旬送去LSE的論文，是用影本再 次影印，因此有痕跡。

▲▼總統府公布資料，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布資料，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布資料，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布資料，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布資料，證明蔡英文學歷與論文疑慮。（圖／總統府提供）

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