廂型車塞滿5根珍貴櫸木還硬拗「雜木」　台東警攔截查辦

▲吳姓男子竊取珍貴櫸木。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東林管處日前公告10日起開放徒手撿拾漂流木，1名吳姓男子竟認為有機可乘，利用廂型車到卑南溪河床上載運5根珍貴櫸木，遭台東警分局初鹿所埋伏逮獲，當場人贓俱獲，訊後，依違反森林法移送偵辦。

台東警察分局初鹿派出所所長黃年炎、警員洪健隆於15日8時許接獲報案，稱轄區卑南鄉卑南溪河床有民眾疑似拾取河床上之滯留木，遂立即到場查看，經搜尋現場發現在通往河床之道路上有遭疑似遭車輛輾過之車痕，經再往河床望去，遠處竟有一廂型車正在搬動滯留木。

洪健隆遂不動聲色地於附近隱密處埋伏，約9時許，終見該部廂型車由河床緩緩駛上河岸，洪健隆立即上前攔查，當場在該廂型車內發現裝載不明之木材。

吳男遭警檢查時還一度辯稱其所載為毫無價值之雜木，經洪健隆通知林務局台東林管處人員到現場鑑定後，終於確認其所載木材為極為貴重之櫸木，確認吳嫌確實涉嫌違反森林法，現場逮捕後依森林法第50條竊取森林主產物罪移送台東地檢察署偵辦。

吳姓男子表示，中秋連假期間，本員警應都忙於交通疏導勤務而可能無暇兼顧轄區治安維護工作，便利用清晨時分駕駛具四輪傳動之廂型車到卑南溪之河床搬運櫸木準備加工逕作為家具或花瓶供觀賞用，殊不知法網恢恢當場遭警方查獲，吳姓男子遭查獲後得知將被移送法辦，後悔不已。

▲吳姓男子竊取珍貴櫸木。（圖／記者楊均典翻攝）