空投演習出包！2輛戰車「高中12秒墜落」成廢鐵…驚悚畫面曝光

▲俄羅斯的空投軍演發生意外。（圖／翻攝warin4m IG）
記者鄒鎮宇／綜合報導
俄羅斯正在舉行「中央-2019」（Center-2019）多國軍演，沒想到實施運輸機空投步兵戰鬥車演習時，兩輛戰車的降落傘未確實打開，讓車體從高空中墜落，瞬間變成廢鐵。
據「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，俄羅斯空降軍20日於奧倫堡（Orenburg, Russia）空投士兵及載具到模擬的敵軍前線後方。期間，IL-76型運輸機將BMD-2步兵戰鬥車投出後，竟因降落傘沒有張開，導致兩輛戰車瞬間墜落地面，變成廢鐵。
▲▼兩輛BMD-2步兵戰鬥車因降落傘出現故障，從高空中墜下。（圖／翻攝warin4m IG）
有網友在IG上傳墜落畫面，可以看到運輸機在行徑中接連空投3輛戰車，沒想到第4輛戰車並未打開降落傘，從高空中經過12秒直接墜落地面。後續照片可以看到，戰車墜落後，車體幾乎全毀，地面只剩下鐵片及許多殘件，另輛戰車的車體雖然完整，卻也翻覆損毀嚴重。
俄國國防部發言人表示，此次事故是降落傘系統故障造成，由於戰車手損嚴重，均以達到報廢的程度。另外，他也慶幸戰車上沒有官兵，墜落地點無人受傷，將會追查詳細事故原因。
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