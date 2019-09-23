肢解16塊棄屍告兇嫌父母不成　台大女家屬：他們一定知情

▲朱峻穎及其父母皆無法定罪，死者家屬不能接受。（資料圖／翻攝東森新聞）



記者陳豐德／新北報導

新北市健身教練朱峻穎2018年5月殺害交往2個月的女友黃亦敏，分屍後丟棄在板橋住處社區花園及水溝蓋下，隨後自殺身亡；死者家屬認為，朱男的父母不僅知情且涉嫌協助，提出1050萬元的求償，但新北地院法官審理後認為犯罪嫌疑不足，給予敗訴。

2018年5月間，健身教練朱峻穎與台大碩士生黃亦敏因感情因素爭吵，朱男竟以鈍器敲暈黃女，隨後再將其拖往住處浴室，將其頭髮全剃光，並以開山刀肢解分屍，一共分裝成7袋埋藏於社區的花圃中，朱男事後自知無法再躲，選擇以童軍繩在新莊大樓鐵窗處上吊身亡。

朱男的父親趕到上吊現場時，曾對屍體說「早就叫你勇敢面對，為什麼你要選擇這條路」，有證人作證；此外黃父指控，朱男父母是滅證棄屍的共犯，但他們卻說是因為兒子與女友分手心情不好，才到兒子住處幫忙打包，黃父痛斥「我絕對不相信他們不知情」。

法官認為，黃女父母無法證明2人事前知情，且朱男上面的遺書則寫道「對不起了爸媽，一直不跟你們說發生了什麼事，也不敢說，怕把你們氣死了，請你倆老見諒，讓您倆老擔心了…」等語，與被告2人陳述不知情相符。

而案發時朱母曾進到兒子屋內看屋，事後還跟丈夫前往搬運物品，她供稱進到屋內沒看到劉女，且兒子自稱分手，才會協助把東西搬回桃園；經過檢方到2人桃園住處搜索，並無採集到被害人DNA反映，且朱父通過測謊，無明確證據證明2人涉及殺人或指導分屍及棄屍等行為，判黃女父母敗訴，可上訴。

▼分屍男朱峻穎父母陪兒子將板橋住處的寢具搬離。（記者陳雕文翻攝）



【更多新聞】

►強風吹斷台1線號誌桿 2車「差半秒」險被砸...短褲妹嚇傻



►更新／台中貨車司機疑打瞌睡 連撞8汽機車「1死4傷」



►驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷 10歲男童「雙腳遭夾」命危