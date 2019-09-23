台商回流受雇員工年增4.02%　主計總處：政府鼓勵促成的結果

▲ 行政院主計總處指出，台商回流政策的確奏效。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（23）日公布最新勞動供需市場調查結果，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，截至目前為止台商回台的數量共140家，跟7月底的98家相比的確有增加，如果以整體受雇員工與台商回流受雇員工人數相比，增幅來到4.02%。

潘寧馨表示，從勞保投保資料來看，目前台商回流的受雇員工人數的確有明顯的增加，因為台商回流多半是大企業回台投資，因此也比較容易從數據中看到大規模的投保，且從數據上來看可以看到台商的受雇員工增幅很明顯的高過於整體受雇員工的增幅，顯示台商回流的確對台灣的就業市場有一定程度的幫助，如果以7月底跟現在相比受雇員工人數，增福來到4.02%，而整體的受雇員工人數的增幅來到1.13%，其實可以非常明顯看出台商回流的情況。

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潘寧馨也指出，目前已短短一年的時間增加了4%，因為這算是非常明顯的增加，幾乎可以篤定就是因中美貿易戰，政府鼓勵台商回流所促成的結果。

此外，從數據上也看到，因「工作場所業務緊縮或歇業」的指標較上月增加2.22%約2千多人，對此，潘寧馨解釋，這個數據的確比去年差，確實也反映的了景氣問題，但是否真的會持續發生大量解雇的問題，後續還會持續觀察。

