王世堅稱韓國瑜是「政治版藍波」　韓國瑜不是母雞是鬥雞

▲王世堅稱韓國瑜是「政治版藍波」。（圖／Millennium Films劇照／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅在政論節目上，討論2020總統大選議題時稱韓國瑜是「政治版藍波」，國民黨也誤判了韓國瑜不是母雞而是鬥雞，國民黨才是韓國瑜的包袱，不過以民進黨立場樂見這種「誤判」。

王世堅在政論節目《直播線上》討論2020總統大選議題指出，國民黨從頭到尾一直在誤判，國民黨誤判了韓國瑜是「母雞」，但韓國瑜基本上不是母雞是「鬥雞」，韓國瑜是政治版的藍波，藍波之所以強就是藍波一人作戰、單兵部隊，靠的就是個人的奇襲、戰技，國民黨現在只是韓國瑜的包袱，國政顧問團完全幫不上韓國瑜，他腦筋根本也塞不下那些東西。

王世堅也反駁另外一位來賓高雄市議員黃紹庭指出，國民黨擺脫郭台銘不選的陰霾，這也是完全誤判的想法，其實郭台銘不選更有助於民進黨的選情，藍綠對決韓國瑜是輸12%，要三腳督或四腳督韓國瑜才拉近與蔡英文之間的支持度。

黃紹庭回應王世堅表示，蔡英文過去三年多的政績，的確是裂解了現在的民進黨，藍綠對決之後才會去檢視過去三年多綠的在台灣執政是什麼情況，但是民進黨的裂解已經是進行式當中。

▲王世堅表示，自己冰清玉潔。（圖／翻攝自直播線上）



王世堅說，「為了民進黨而言，我樂見你們繼續誤判」，國民黨第三個誤判是民進黨喜歡見縫插針，「連我都被你講進去，我這麼冰清玉潔，我其實是……我一向不喜歡挑起這種矛盾跟對立」。

王世堅以李四川生病舉例，李四川因公務太忙而生病，最大的問題就是韓國瑜領導的市政團隊出了問題，怎麼能只靠李四川，這麼龐大的高雄市政府編制，應該要有「李四川們」才對，如果有「李四川們」一級局處長都補足了，李四川就不必一個人這麼累。

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