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限量25萬個！醜萌立體造型杯套集點換　小7聯名日本超人氣「三麗鷗X戽斗星球」

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▲▼7-ELEVEN聯名日本超人氣「三麗鷗X戽斗星球」集點 。（圖／業者提供）

▲適用各種CITY CAFE杯型，大臉造型、魔鬼氈設計，可自行調整尺寸。集滿4點加89元，或集滿20點可直接兌換一款，首批限量共25萬個。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

集可愛、幽默、搞怪於一身的「三麗鷗X戽斗星球」再度來襲！繼今年中元節首度聯名「三麗鷗x戽斗星球」推出4款限量購物袋，引發粉絲換購潮後，小7於25日起再推出「三麗鷗X戽斗星球」CITY CAFE集點送活動，主打一系列實用性高的限量生活選物，預計又將掀起一波風潮。

小7本次CITY CAFE集點共有8種主題「三麗鷗X戽斗星球」生活選物企劃，包括立體造型磁鐵掛勾、立體造型杯套、造型手提袋、造型公仔USB充電插座等。而角色包含風靡全世界的Hello Kitty、美樂蒂、酷企鵝、蛋黃哥全都「戽斗化」。

▲▼7-ELEVEN聯名日本超人氣「三麗鷗X戽斗星球」集點 。（圖／業者提供）

其中，特別的是5款讓咖啡、飲料立即噴發萌力的立體造型杯套，超吸睛大臉造型搭配魔鬼氈設計，實用又有趣，首批限量共25萬個。另外辦公室居家必備的可摺疊滾輪衣物籃，除外觀為討喜的戽斗造型，網紗束口、搭配手把設計可滾輪移動，可摺疊收納省空間，可愛與實用兼具，限量共1萬個。

小7表示，此次聯名活動搶搭年底展覽話題，瞄準年輕族群，主打集點商品以實用的辦公室和居家小物為主，預估將帶動整體來客成長逾2成。凡於9月25日起至11月5日止，購買CITY CAFE或現萃茶即可獲得一點，集滿4點加99～399元即可兌換一款。

另外，全家則看好黑金商機持續發燒，首度將自家咖啡品牌Let’s Café與霜淇淋品牌Fami霜淇淋聯名，自即日起推出經典拿鐵霜淇淋，入口先是感受濃郁的奶香拿鐵，尾韻再保留經典咖啡豆香濃微苦風味，呈現經典大人味。售價39元。

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