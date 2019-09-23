國中妹覺得IG好玩陷自拍地獄　「有趣哥」變狼逼她「把腿打開」

▲蔡男在IG上隨機找國中女生交朋友，取得信任後威脅被害人自拍猥褻影照。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北蔡姓男大生喜歡在IG上瀏覽國中女學生的檔案，隨機丟訊息求交友，1名國中女生覺得好玩，拍了幾張清涼照給蔡男，後來國中妹想斷了聯繫，卻遭蔡男威脅散布照片，只好繼續自拍裸照和影片給蔡男，直到國中妹的母親發現報警，國中妹才覺得「鬆了一口氣」，台北地檢署23日依違反《兒少性剝削條例》起訴蔡男。

▲國中妹覺得好玩而開始自拍清涼照傳給蔡男。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢警調查，就讀大四的蔡男平常宅在家，沒事就上IG看女生的照片，只要喜歡的就會丟訊息過去，但時常被打槍，甚至遭對方封鎖，4、5月間，蔡男成功和1名國中女生取得聯繫，一開頭就問人家「有沒有男朋友？」然後開始打探國中妹與異性交往的經驗。

國中妹一開始覺得跟蔡男聊天經驗很特殊，很有趣，慢慢答應自拍一些清涼照片傳給蔡男看，蔡男件取得信任後，開始無理要求國中妹拍照「把腿打開」，國中妹漸漸厭煩想結束這段網友關係，蔡男馬上變臉，威脅要把先前的照片公開，逼國中妹錄下撫摸自己的影片，甚至看到國中妹同校的女生IG，就會問國中妹「認不認識？」企圖藉由國中妹認識更多小女生。

▲國中妹陷入被迫自拍地獄，直到媽媽發現才覺得「鬆了一口氣」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

國中妹開始每天擔心害怕，又不知道該怎麼辦，只好答應蔡男要求，越陷越深，直到有一天，媽媽從手機發現國中妹和蔡男的對話內容，國中妹才覺得「鬆了一口氣」，說出自己遭遇，跟媽媽一起去報案。

檢警循線找到蔡男，確認相關照片影像沒有外流，蔡男則坦承因為覺得現在的小女生比較開放，所以專找國中生，檢察官調查後，依《兒童及少年性剝削防制條例》脅迫使少年製造猥褻照片、影片罪起訴，蔡男要面臨7年以上徒刑、得併科500萬元以下罰金的刑責。

姊妹們，給他好看

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