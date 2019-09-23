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全國最新國際級自由車場啟用　台中議長：培育金牌追風少年

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▲全國最新國際級自由車場啟用。（圖／台中市政府提供）

▲台中副議長顏莉敏（左6）等人在自由車場前合影。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區鰲峰山公園內的自由車場，擁有全國唯一UCI（國際自由車總會）認證的木質賽道，但是歷經20年使用，已有木條鬆動、跑道變形等狀況，市府結合中央資源，投入1億8千萬元整建，23日重新啟用，成為全國最新的國際級車場，正副議長張清照、顏莉敏等人剪綵，並期許培育更多追風少年，成為國際選手的搖籃。

▲全國最新國際級自由車場啟用。（圖／台中市政府提供）

▲民代希望清水自由車場能成為培育國際選手搖籃。（圖／台中市政府提供）

清水自由車場館建於1999年，占地約80578平方公尺，全長333公尺，歷經20年高度使用，風吹、日曬、雨淋，原木質賽道出現木條鬆動、跑道翹曲變形嚴重、支撐桁架腐朽斷裂情形，已不堪使用。

▲全國最新國際級自由車場啟用。（圖／台中市政府提供）

▲全國最新國際級自由車場啟用。（圖／台中市政府提供）

運動局長李昱叡表示，該車場是全國唯一經UCI認證的木質賽道，不僅能舉辦國內比賽，還可舉辦國際級賽事，至今已培育出2002年釜山亞運金牌林志勳、2010廣州亞運金牌蕭美玉等多位國家選手，「是國家自由車選手培育搖籃！」

身兼台中市體育總會理事長的張清照，主張打造台中運動城，他在副議長任內爭取1億7千多萬元預算整建自由車場，市府於2018年3月發包施工，今天宣布啟用，提供選手有更安全完善的練習場地，希望「追風少年」能抱回更多金牌，在地30多位里長，與清水國中、清泉國中自由車隊選手共2、3百人到場，現場熱鬧滾滾。

顏莉敏則表示，藉由清水自由車場的整建，除了可提供選手更好的運動場地，期盼帶動地方觀光與經濟。

自由車教練徐瑞德指出，台中自由車場整建升級，取得UCI認證，未來在這裡比賽所打破的國內紀錄、亞運或世界紀錄都將被承認。

自由車選手陳子元說，車場整建期間，他們要到新竹練車路途遙遠，現在可以就近在這個場地練習，非常方便。

清水自由車場啟用典禮，由副秘書長朱康震、議長張清照、副議長顏莉敏、市議員尤碧鈴、陳廷秀、楊典忠、運動局長李昱叡等人共同剪綵。

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