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鬼月六都移轉棟數減少　8月新承做房貸較上月減少253.23億元

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▲▼高雄房市買氣旺，略勝北市。（圖／本報資料照）

▲ 8月適逢民俗鬼月，六都買賣移轉棟數皆較上月下滑。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（23）日公布8月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.44%，較7月的1.459%下降0.019個百分點，主要係因週轉金及資本支出貸款利率下降所致。

因8月適逢民俗月，加上7月承做整批分戶貸款多、基期較高等因素，8月購屋貸款較7月份減少253.23億元；8月購屋貸款利率相較7月分微增，央行官員表示，因每月承做對象不一，7月購屋貸款利率會低是因針對優質客戶有較優惠利率，8月相較雖利率稍微高，但差異不大。

請繼續往下閱讀...

在六都買賣移轉棟數中，僅高雄的月增、年增率皆微幅下滑，央行官員說明，高雄房仲業者表示是因七、八月高雄大雨致成交數量不多，但三、四月有大量重劃區交屋，為成交量較大的期間，因此高雄前8個月合計也有增加15.6%。8月六都買賣移轉棟數合計年增率有4.8%、1~8月合計亦成長7.8%，央行官員表示，目前看來房市仍維持溫和復甦。

▲▼ 8月新承做放款平均利率、六都買賣移轉棟數。（表／記者李瑞瑾製）

資本支出貸款部分，因7月份有企業、建設公司的大額貸款，基期相對比較高，因此8月資本支出貸款比7月減少59億元；利率下降原因，則是有一些利率低的購買運輸設備貸款，以及一些利率低的短期放款增加所致。

週轉金貸款部分，8月政府借款金額較7月少，週轉金貸款金額相較7月下降460.94億元；利率降低則是因利率低的大額公民營貸款較多，以及銀行提供優質客戶較低利率等原因，致8月週轉金貸款利率較7月下降。

在消費性貸款部分，8月貸款金額較7月微降1.76億元；利率上升原因則是銀行衝刺業績，承做利率稍高的消費性貸款，還有些銀行調高小額貸款利率等因素。

▲▼ 8月新承做放款平均利率、六都買賣移轉棟數。（表／記者李瑞瑾製）

整體來說，8月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.44%，較7月的1.459%下降0.019個百分點，主要係因週轉金及資本支出貸款利率下降所致。另8月五大銀行未承做國庫借款，致不含國庫借款之五大銀行新承做放款加權平均利率同為1.44%，較7月的1.475%下降0.035個百分點。

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