最後倒數！二行程機車「報廢不換新」…補助到今年底

▲二行程機車易因燃燒不完全產生青白煙，是造成成空氣汙染的主因之一。（示意圖／台南市環保局提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今（23日）指出淘汰二行程機車報廢不換新補助金及宣導獎勵金補助期間將在今年底到期，現在進入最後倒數階段，呼籲車主及機車業者改快在明年1月10日前向地方環保機關提出申請。另外，明年起將有「汰舊換新」補助方案，也就是汰換1至4 期機車最高可獲補助5000元。

環署空保處說明，為加速淘汰二行程機車及鼓勵換購電動二輪車，104年7月20日訂定發布「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，採3階段調降補助金額至108年底止。今年民眾淘汰二行程機車要向車籍所在地的環保機關申請報廢不換新補助金每輛新台幣500元，空保處指出，部分縣市也有再提供加碼補助，但補助只到今年底。

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環署表示，今年5月起，為鼓勵機車業者對老舊二行程機車主積極遊說辦理車輛報廢回收，推動「宣導報廢獎勵金專案」，提供宣導獎勵金每輛500元，補助期間也是到今年底截止。

環署提到，雖然規劃中的老舊機車淘汰補助方案補助對象也包含二行程機車，但明年起補助方案將調整為「汰舊換新」，報廢不換新的補助方案將不再延長，若已無購車需求的車主，建議把握最後的補助機會。

另外，民眾要注意的是，環暑明年起將祭出淘汰老舊機車補助辦法，只要民眾汰換1至4 期機車，去換購電動機車或符合7期標準的燃油機車，最高可獲補助5000元。空保處說明，全台1至4期機車目前約有8百萬輛，預計此補助，明年會有9萬名車主提出申請。