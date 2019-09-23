推嬰兒車站路口...後照鏡一勾！3歲女兒秒甩飛　韓國媽倒路中慘遭公車輾重傷

▲韓國媽媽推著3歲女兒過馬路卻遭遇慘事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名韓籍婦人2015年推著嬰兒車行經台北市德行西路、文林路口準備過馬路時，不幸遭計程車後照鏡給勾到，3歲女兒當場被甩出，媽媽則倒在路中央被後方公車輾過，當場身受重傷。士林地方法院判運將、公車司機、客運公司應連帶賠償該名媽媽292萬餘元，另外，運將還需賠償女童17萬餘元。可上訴。

根據判決書，咸姓婦人2015年9月推著載有3歲女兒的嬰兒車行經台北市士林區德行西路與文林路交叉路口準備過馬路時，碰上黃姓運將開車左轉，孰料，對方因沒注意到車前狀況、保持適當距離，見到母女倆時，緊急右轉仍閃避不成，導致後照鏡勾到嬰兒車，3歲女童當場遭甩出，至於咸婦則倒在車道中央，被公車前輪當場輾過。

咸夫事後提告指出，妻子傷重，至今仍無法正常行走，留下後遺症，需要聘請看護照顧，身心均飽受折磨，而女兒額前4公分的撕裂傷也影響她身心健全，時不時會做惡夢，留下心理陰影，未來還需進行臉部整形，因此向黃姓運將、陳姓公車司機、中興巴士求償共1178萬餘元，另外，再向運將求償60萬元賠償。

法官勘驗各項事證後，認為女童受傷的部分，黃姓運將應負起責任，判賠女童17萬5197元；至於咸婦遭輾的部分，則是黃姓運將、陳姓公車司機、客運公司應負起損害賠償責任，連帶賠償292萬3179元。全案仍可上訴。

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