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感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

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▲無掌鋼琴家羅曼諾夫，讓生命之愛撒播全球。（圖／記者游芳男翻攝）

▲無掌鋼琴家羅曼諾夫，讓生命之愛撒播全球。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

周大觀文教基金會2019年第22屆全球熱愛生命獎章，頒給俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫（Alexey Romanov）等20人，23日基金會邀請他們到國立陽明大學附設醫院，分享令人動容的生命故事，為病友加油打氣！

無掌的羅曼諾夫（Alexey Romanov），鋼琴演奏時是感動全場，陽大醫院院長楊純豪紅了眼眶說：「我要跟你們學習的實在太多了！」。

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周大觀文教基金會表示，羅曼諾夫是全球第一位孤兒鋼琴家，無掌彈出奇蹟、以優美琴聲打動人心，俄羅斯人視為英雄，也曾應邀上TED演奏、分享自身故事，榮獲 1 億3千多萬樂迷力挺，成為勇敢追夢的表率。

最難能可貴是羅曼諾夫謙卑歸功百分之一絕對音感、堅持百分之九十九的努力，抱回一個一個國際大獎，並一國一國回饋義演，讓生命之愛撒播全球。

周大觀基金會國際交流中心執行長周上觀說，22年如一日，推動「全球熱愛生命運動」，凝聚全球45萬多志工的愛心與努力，迄今已表揚橫跨5大洲—來自64個國家、383位全球熱愛生命獎章得主。

▲▲周大觀基金會2019年第22屆全球熱愛生命獎章得主們會師陽大醫院，為病友加油。（圖／記者游芳男翻攝）

▲周大觀基金會2019年第22屆全球熱愛生命獎章得主們會師陽大醫院，為病友加油。（圖／記者游芳男翻攝）

得主包括俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫（Alexey Romanov）、祕魯棄童救星龔薩蕾絲(Maria Luisa de Cossío de Gonzales Posada )、中國大陸浴火電腦奇才李曉光（Li, Xiao Guan）、波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基(Mariusz Kedzierski)、印尼無臂攝影師盧希達‧巴達威（Rusidah Badawi) 、日本癌末南極先生池田宏(Hiroshi Ikeda)。

奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒(Kareem Waris Olamilekan)、保加利亞視障救星克莉絲汀娜（Kristina Tsvetanova）、日本自閉鋼琴勇士小柳拓人（Takuto Koyanagi）、多障文武唐寶寶周則翰(Chou, Tse Han)、總統主廚達人陳國信(Chen, Kuo-Hsin)等2019年全球熱愛生命獎章得主。

他們呼籲「推動熱愛生命閱讀運動」及提倡：和自己好—熱愛自己的生命、和別人好—尊重別人的生命、和地球好—維護地球的的生命。

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