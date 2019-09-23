丟2片柚子皮滿了！她翻垃圾桶「小姑狂套塑膠袋」無奈　一數12層…大伯也呆

▲原PO家的垃圾桶被套了一堆塑膠袋。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人家中的垃圾桶都會套塑膠袋，有時還會多套2個，拿垃圾去倒之後，還是可以直接用。一名女網友日前要丟垃圾的時候，發現明明桶子很大，但丟2個柚子皮就滿了。一翻才發現，垃圾桶前前後後被套了12層塑膠袋，裡面還有好幾個是裝過食物的袋子。真相讓原PO整個無奈，其他網友也傻眼。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，「來來來……我就覺得奇怪，為啥這樣大的垃圾桶，丟2個柚子皮就滿了」，她也PO出一張照片和一段影片。只見原PO家的垃圾桶就是一般家中會看到的塑膠桶。一般來說，家裡至少都不會只放一個桶子，如果不常製造垃圾的話，大概2～3天倒一次垃圾都沒問題，但原PO只丟了兩片柚子皮就滿了。

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▲嗯？怎麼垃圾袋感覺特別臃腫？（圖／翻攝自爆怨公社）

再仔細看看原PO家的垃圾桶，會發現套住桶子的塑膠袋感覺特別厚，原PO便拍下自己翻開袋子的影片，只見她一層一層拉開塑膠袋，發現裡面有粉色、白色、紅白條紋的各種袋子套住，前後一共套了12層，完全壓縮掉垃圾桶本身空間，難怪只裝一點垃圾就滿了。

▲原PO一翻，才發現底下被套滿塑膠袋。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO忍不住在文中抱怨，「原來呀～我就講我家這個千年大爛毒菇有超級嚴重的強迫症，各位看倌尬溫跨麥ㄟ，這垃圾袋裝這樣多層（裡面有好幾個都是有裝過食物，現在飄異味），難道……是垃圾桶跟她講『好冷』？」

看到貼文後，就有人認為這樣應該不到毒菇的程度，原PO則在留言處透露，「她也不做家事，因為她分配到要整理垃圾，但是這些垃圾袋並不是完全乾淨的，有的是裝過食物的（臭臭……）」、「她是不許我們在婆家摸任何東西的毒菇（除了煮飯）」、「家裡每一個垃圾桶她都這樣搞，然後根本丟不了多少垃圾就滿了」、「我剛剛在數的時候，那個驚呼聲就是我大伯。」

▲前後一共被套了12個，垃圾桶空間都沒啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友則是紛紛留言，「這樣更髒，適得其反」、「把垃圾桶當成滷味攤的桶子嗎」、「多套幾個很方便沒錯，但是套成這樣是要丟什麼啦」、「從螢幕就能感受到一定很臭」、「這樣裝垃圾的空間不是就更小了嗎，沒多久就塞不下，不懂」、「乾淨垃圾袋套幾個還行，都裝過食物了還這樣放超噁的，無法接受」、「我也會這樣套……但是她套得太多了吧！我最多套3個。」

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