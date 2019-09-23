竹市表揚體育有功人員　鼓勵市民運動健身

▲新竹市副市長沈慧虹與新竹市卡巴迪女子隊合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者綜合／新竹報導

新竹市108年度體育有功人員表揚大會，22日在本市竹光國民運動中心舉行，副市長沈慧虹頒獎表揚於體育界表現傑出選手及教練，獲獎人員有：績優男運動員：陳明逸、許嘉維、林囿；績優女運動員：蘇思敏、譚雅婷、林美櫻；績優教練：倪大智、陳寶安、高慶華；績優團體獎：新竹市體育會槌球委員會及新竹市體育會卡巴迪委員會；體育志工奉獻獎：黃秀珠；最佳運動精神獎：新竹市體育會槌球委員會－郭勳雄，感謝其為新竹市爭光及奉獻心力培育運動人才。

「從食的安全到身體的健康，都是我們應該要努力的目標」沈慧虹副市長表示，為了能夠增進全民的健康，從幼兒園廚房興建到各校營養午餐三章一Q的推動，都在為學童的健康把關，而體育有功人員則是鼓勵競技與運動項目，讓運動生活化，生活運動化。步行城市以及學校通學步道等政策推動，都是希望能鼓勵市民多步行，以日行萬步來健身。

「我們會更加努力，讓射箭項目再度站上國際舞台。」今年度再度獲得績優女運動員的譚雅婷帶著師妹蘇思敏一同站上頒獎台，表示正在努力備戰東京奧運，而希望能夠給學弟妹更多正面的影響。

「市府是選手們的堅強後盾」黃錦能處長表示，未來將在射箭、游泳、拳擊、田徑及棒球等運動項目上投入更多資源，並持續強化三級、四級體育培訓制度，讓新竹市的孩子們能夠持續精進，在各項賽事爭取好成績，在更大的舞台上發光發熱。

教育處指出，近年來本市在各項運動的推廣與支持上一直不遺餘力，為對本市一直默默付出的運動推展者表達感謝及鼓勵，教育處每年就代表新竹市參加各項運動比賽獲得佳績選手及教練，邀請專家學者與體育前輩遴選優秀人員接受表揚，讓社會大眾一起來參與，用掌聲為這些偉大的幕後推手加油，而今年更特別頒發新竹市城市馬拉松晶片獎勵金，回饋給新竹市在地的運動選手，讓愛跑出來!今已成為新竹市一項體育傳統盛事，期許帶動全民熱愛運動習慣，打造健康樂活新竹市。

今日體育有功人員表揚大會由沈慧虹副市長、教育處黃錦能處長、新竹市議員吳青山、林彥甫、劉康彥、陳建銘與新竹市體育會林燦輝總幹事與多位校長蒞臨現場為有功人員加油。