▲8月工業生產指數115.29連二紅 創歷年單月第三高紀錄。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠台商回流挹注生產能量，經濟部統計處今（23）日公佈8月工業生產指數為115.29，年增2.28%，不僅連續二月繳出「正成長」成績單，更創下歷年單月第

三高紀錄。

統計處官員表示，7月工業生產終結連2黑翻紅，並創下歷年同期新高，資訊電子產業在台商產線移回挹注下持續成長，挹注工業生產指數8月維持走紅；累計1至8月則較上年同期減少1.18%。

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全球經濟未明、美中貿易戰均影響終端需求，官員指出，台灣受惠於台商回流熱潮將挹注生產能量，加上進入生產旺季、科技新品上市和新興科技應用，可望帶動台灣製造業生產逐步回升。

▲受惠於台商回流熱潮將挹注生產能量，8月工業生產指數為115.29，創下歷年單月第三高紀錄。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增9.50%，為推升製造業生產成長之主要貢獻。其中，積體電路業在終端應用新品備貨需求釋出以及5G基礎布建推展帶動下，高階製程需求強勁，年增19.99%；液晶面板及其組件業則因大尺寸面板、彩色濾光片、LCD 用玻璃基板持續減產，年減14.11%。

電腦電子產品及光學製品業隨伺服器、網通相關產品持續擴增國內產線，加上手持行動裝置鏡頭需求強勁，生產指數續創歷年單月新高，年增33.25%，為連續第11個月二位數成長，表現最為亮麗。

在傳統產業中，機械設備業因經濟前景不確定性仍高，企業投資步調趨緩，海外需求減少，年減17.98%；基本金屬業年減10.59%，主因全球鋼市表現平疲，加上進口鋼品競爭，減損國內業者生產動能。

化學原材料業因國內烯烴廠定檢，下游石化廠商配合安排檢修，以及貿易戰延燒拖累石化產品需求，年減5.06%；汽車及其零件業因逢民俗月傳統淡季、進口車搶占國內市場，加上全球車市疲弱，致整車與零組件同步減產，年減9.50%。

展望未來，國際間貿易爭端削弱全球經濟成長，波及我國傳統製造業生產動能，惟在供應鏈重組趨勢下，廠商絡繹回台擴增產線，持續挹注國內生產能量；隨著各品牌終端應用新品接續上市，5G 通訊、人工智慧、高效能運算等新興應用需求仍殷，國內製造業生產動能可望維繫。