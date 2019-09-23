全世界每3秒「多1名失智症患者」！安聯人壽：台灣平均每40分鐘就新增1名

▲2019失智老人募款活動起跑，左起為安聯人壽業務長楊國基、天主教失智老人基金會執行長鄧世雄、安聯人壽總經理林順才、代言人林可彤及安聯人壽行銷長鄭祥琨。（圖／安聯人壽提供）

財經中心／綜合報導

失智症是台灣民眾必須要面對的問題，也是花費最昂貴的慢性病之一。安聯人壽總經理林順才表示，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每3秒鐘，就新增1名失智症個案，衛福部也調查推估，未來40年，台灣平均每40分鐘就新增1名病患，代表未來台灣每個人都會面臨失智症的照護問題。

安聯人壽18日與天主教失智老人基金會攜手，舉辦失智老人募款活動，繼第一批企業種子講師，再次成功招募逾30位業務員參與第二梯「慢性病自我管理課程帶領人培訓計畫」，結訓完成後將深入社區，教導民眾透過自我管理，降低失智症風險。

「失智症非老人專利。台灣去年因失智症就醫的青壯人口亦超過2萬5000人，顯見失智症已成為現代社會的慢性病及文明病。」林順才指出，若依台灣超過80歲以上的失智症盛行率推估，介於13%至37%，每4位長者就有1人可能罹患失智症，失智症的照護難度高，病程長達8至10年，墊高了照護成本。

▲長期關注失智長者議題的安聯人壽，再度與天主教失智老人基金會攜手啟動失智老人募款活動。圖為安聯人壽總經理林順才。（圖／安聯人壽提供）

根據「失智症亞太地區盛行報告」估計，2015年，台灣失智症醫療與照護成本高達近2100億元，其中，照護成本占比高達94%，約2000億元；推估到了2026年，成本將暴增至3050億元，相當於一半的健保預算規模。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，2016年，失智老人基金會從美國史丹佛大學引進「慢性病自我管理CDSMP」為期六週的課程，透過相互腦力激盪、形成團體約束力，學員能在日常生活中，執行自己想要、可持續落實的自我管理行為，進而改善生活的品質，也能延緩慢性疾病與失智症的發生。

活動現場也邀請到名模林可彤，她在YouTube上擁有自己的頻道，分享拍攝自我瘦身運動，又自創時尚運動品牌，身兼數職，更需要高度管理健康與生活。她在記者會上也大方分享如何透過控制飲食和持續運動，管理自己的健康與生活。