搭火車遇極品公主！佔靠窗位0歉意「有差嗎」　他秒擊落...一通電話來更爽了

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨天搭乘火車時，赫然發現有位年輕女生坐在他的位子上，於是好聲提醒對方，怎料妹子一副理所當然的姿態，冷回「換個位有差嗎？」面對差勁的態度，他也不是吃素的，立刻強硬反擊要回座位。

男網友在「爆怨公社」怒道，「剛一上火車馬上怒火上來，一位年輕女生坐我的靠窗位置，請她讓位還說換個位置而已有差嗎？公主病請不要出門，帶好腦袋再出門...本人吃軟不吃硬。」

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男網友直言，如果對方態度是好的，他會看狀況，畢竟有時東西真的很多，靠窗比較方便；但這位女生的語氣和態度，真的像把自己當成公主，這時他就不會讓步，絕對會把位子討回來。

▲態度是很大的問題。（圖／翻攝自爆怨公社）

眼看他態度強硬，妹子只好摸摸鼻子，坐回一旁靠走道的座位；而那時原po的朋友剛好來電，於是當著對方的面，立刻抱怨起來，瞬間有種反擊的快感。

對此，網友們也紛紛回應，「換個位置沒差的話，她幹嘛還廢話」、「看態度～態度嗆就沒必要太客氣」、「我會直接說，不好意思妳坐到我的位子！管妳公不公主妳家的故事」、「頭給巴下去應該也沒差」。事後，原po還提到，「我上次遇到阿伯做我位置，列車長也趕不走，非常非常誇張，現在神經病超級多！」

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