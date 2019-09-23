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影／高挑妹「裙子太短」被趕回家6次！　母怒喊已換3件：應注重教育非服儀

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▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲利比因為校裙太短而被學校趕回家6次。示意圖，非本文當事人。（圖／記者趙于婷攝） 

實習記者曾筠淇／綜合報導

唐娜．泰勒（Donna Taylor）的女兒利比．泰勒．福特（Libby Taylor-Ford）就讀位在英國威爾斯（Wales）卡地夫（Cardiff）的坎頓（Cantonion）高中，利比因為裙子長度高於膝蓋3英吋（約7.6公分），所以被學校趕回家共達6次之多。這讓唐娜不能接受，她認為學生應該專注於教育，而不是這些服儀的規定。

綜合外媒報導，唐娜表示，利比根本不可能找到一條符合學校規定的裙子，因為女兒很苗條，裙子的下襬形狀會不合適。唐娜已經幫利比購買了3種不同的校裙，但仍舊不符合規定。

坎頓高中的校長戴安．吉爾（Diane Gill）對此則回應，他們收到許多家長對於「統一規定」的積極反饋，但是「一些學生仍然沒有遵守學校的統一規定」。不過，學校仍參考了家長的意見，並與之協商，讓裙裝的服儀規定放寬，「黑色裙子最多可以高於膝蓋2英吋」。

唐娜認為，在制服的規定上，學校並不會這樣為難男孩，但是她的女兒已經被送回家6次，原因還都只是因為裙子比膝蓋高3英吋（約7.6公分），「什麼太短了？學生應該專注於教育，而不是他們所穿的衣服，學校太嚴格了！」

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