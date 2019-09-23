手滑打翻女友香水！　他皮皮挫「偷加自來水」裝沒事…嚇問：我還能活多久？

▲香水和自來水都透明無色。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

不少女生出門或約會時都有噴香水的習慣，但一名男網友日前就不小心手滑，把女友的香水整罐打翻，著急的他當下只想在女友回家以前收拾完畢，很怕被對方發現自己闖了大禍，所以異想天開的加入自來水，再緩緩把蓋子蓋回去，裝做什麼事都沒發生。其他網友看了全笑翻，紛紛獻計，「她噴的時候，在她旁邊說好香～好香～讓她有種很香的幻覺。」

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▲網友勸他還是乖乖自首。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



原PO在臉書「爆怨公社」表示，「請問…我大概還能活多久？」他已經可以想像女友回家，發現自己的香水被灑滿地以後會多暴怒，為了阻止這種悲劇發生，他想到香水原本也是透明無色，如果加進自來水，說不定女友短時間內還不會發現。

不過，很多網友都勸他趕快自首，免得被女友發現是自來水會更慘，「你還是自首會好一些。」「不自首的話，明年再看到你，草應該跟我差不多高了。」「加自來水應該會更快陣亡吧！」「你好歹加花露水…說不定她還會以為是變質了。」「沒加自來水存活率50%，加自來水存活率0%。」

還有人提供很多保命方法，「整瓶藏起來，說不定她就忘了這罐香水，或是以為自己搞丟了。」「下面壓幾張藍色小朋友，保證什麼事都沒發生過。」「坦白從寬，帶她再去挑一罐新的，裡面裝水被她發現你就不用活了XD」「換一瓶Jo Malone就能活了。」「這時候你霸氣的說，寶貝，我覺得這味道不適合妳，我把它倒掉了，我再帶妳去買新的！」

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